Глава «Роснефти» купил в Москве пятиэтажную квартиру за два миллиарда рублей

Об этом пишет интернет-издание The Insider, ссылаясь на выписку из госреестра недвижимости.

Квартира площадью 1229 квадратных метров, сравнимая по размеру с хоккейной площадкой – так The Insider описывает купленное в июле жилище Игоря Сечина. Оно расположено в ЖК Crystal House, который издание называет одним из самых дорогих объектов недвижимости в Москве. Комплекс занимает территорию в районе «золотой мили» — престижном квартале между Остоженкой и Пречистенской набережной. Из Crystal Palace открывает вид на храм Христа Спасителя и Кремль.

Описание и снимки квартиры из этого ЖК нашлись в портфолио компании Edex, которая занимает установкой системы «умный дом». Фирма приводит название жилого комплекса и площадь объекта, которая совпадает с метражом квартиры Сечина. При этом, как уточняет The Insider, других квартир такого размера в этом комплексе нет, а значит, речь идет именно о новом жилье главы «Роснефти». Судя по описанию, там есть бассейн, хамам, домашний кинотеатр и даже винная комната.

Кадастровая стоимость квартиры составляет 831 миллион рублей, но, по оценке The Insider, реальная цена жилья – в 2,5 раза больше. Среди соседей Сечина – президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и гендиректор «Онэксима» Дмитрий Разумов. На просьбу издания прокомментировать покупку своим начальником квартиры пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев посоветовал журналистам «идти в жопу» и положил трубку.

Ранее Сечин неоднократно судился с изданиями, сообщавшими о его высоких заработках и имуществе. В этих спорах суд ни разу не становился не сторону журналистов.