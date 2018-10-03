Глава «Роснефти» купил в Москве пятиэтажную квартиру за два миллиарда рублей
Об этом пишет интернет-издание The Insider, ссылаясь на выписку из госреестра недвижимости.
Квартира площадью 1229 квадратных метров, сравнимая по размеру с хоккейной площадкой – так The Insider описывает купленное в июле жилище Игоря Сечина. Оно расположено в ЖК Crystal House, который издание называет одним из самых дорогих объектов недвижимости в Москве. Комплекс занимает территорию в районе «золотой мили» — престижном квартале между Остоженкой и Пречистенской набережной. Из Crystal Palace открывает вид на храм Христа Спасителя и Кремль.
Описание и снимки квартиры из этого ЖК нашлись в портфолио компании Edex, которая занимает установкой системы «умный дом». Фирма приводит название жилого комплекса и площадь объекта, которая совпадает с метражом квартиры Сечина. При этом, как уточняет The Insider, других квартир такого размера в этом комплексе нет, а значит, речь идет именно о новом жилье главы «Роснефти». Судя по описанию, там есть бассейн, хамам, домашний кинотеатр и даже винная комната.
Кадастровая стоимость квартиры составляет 831 миллион рублей, но, по оценке The Insider, реальная цена жилья – в 2,5 раза больше. Среди соседей Сечина – президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и гендиректор «Онэксима» Дмитрий Разумов. На просьбу издания прокомментировать покупку своим начальником квартиры пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев посоветовал журналистам «идти в жопу» и положил трубку.
Ранее Сечин неоднократно судился с изданиями, сообщавшими о его высоких заработках и имуществе. В этих спорах суд ни разу не становился не сторону журналистов.
Комментарии22
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
profi1962 03 октября 2018 | 18:05
С собой не утащишь.
danko1 03 октября 2018 | 18:08
profi1962: Поэтому и денег на пенсии и прочее нет, что наглый вор Игорь Иванович, да и прочие путинские подельники-воры, тормозов не имеют, грабя безнаказанно.
Мразь тупая и наглая
stopkran1969 03 октября 2018 | 18:06
Бедный сиротка
yulya_tsikina_21 03 октября 2018 | 18:06
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk
otets_zvezdonyi 03 октября 2018 | 18:10
yulya_tsikina_21: подьезжай к Кристал Хаусу, спроси Игоря из пятиэтажки, я ему позвонил, он ждёт!
gvs 03 октября 2018 | 18:07
Заблудится ведь в ней, болезный... ))))
vezdehod 03 октября 2018 | 18:10
На честно заработанную "Пенсию".
osal 03 октября 2018 | 18:08
Не завидуйте, хоть на старости лет поживет нормально.
equus 03 октября 2018 | 18:08
Питиэтажную... Вау...
Знай наших!.. -- Это вам не убогие двухэтажки британских буржуев...
;-))
otets_zvezdonyi 03 октября 2018 | 18:08
а что, имеет право, заработал! нефть прет и в этом видимо его заслуга)
equus 03 октября 2018 | 18:10
otets_zvezdonyi: gvs: otets_zvezdonyi:
Да, нефть фонтанирует...
;-)
eduard53 03 октября 2018 | 18:09
Они, чтО, и вправду деньги уже и жопой едят?
ed10075 03 октября 2018 | 18:09
"Идите в жопу" - это исчерпывающий ответ клептократов населению страны на вопрос, "Откуда у вас такие большие деньги?".
equus 03 октября 2018 | 18:15
ed10075:
Неужели из жопы..?!
;-))
kryimzdick 03 октября 2018 | 18:15
ed10075: Это просто затравленный профессиональным журналистским сообществом Миша так огрызается
gregor 03 октября 2018 | 18:13
Глава «Роснефти» купил в Москве пятиэтажную квартиру за два миллиарда рублей
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А ВЕТЕРАН ВОВ живёт в лачуге без удобств .
И это 86 % нар ....т есть населения называют русским миром .
arbat_51 03 октября 2018 | 18:13
Почему купил? Подарили!
perectukin 03 октября 2018 | 18:14
Веселится и ликует весь народ !
Когда обычный заштатный майоришка ФСБ покупает квартиру в ПЯТЬ этажей, то это говорит о росте благополучия в стране !
Просто надо быть ближе к телу ...
И вообще - идите в жопу !
palm_coast 03 октября 2018 | 18:15
Люди, чего вы так переживаете и завидуете чужому добру? Да не заберет никто с собой пятиэтажки в могилы, все Москве и москвичам достанется.
equus 03 октября 2018 | 18:17
palm_coast:
Так ведь опять же вряд ли все дождутся своей очереди...
;-))
aau777 03 октября 2018 | 18:16
Холопы рукоплещут.
bbob 03 октября 2018 | 18:17
Ну вот, а вы говорите, что у Путина пресс-секретарь плохой. Песков хотя бы в жопу посылает не используя самого этого слова.