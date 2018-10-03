Президент Путин предложил смягчить статью об экстремизме

Поправки предусматривают, что уголовная ответственность будет наступать только в случае повторного нарушения в течение года. Соответствующий законопроект будет рассматриваться на заседании совета Думы 8 октября.

Сейчас практически любое высказывание можно назвать экстремистским, — считает депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

В профильном комитете по госстроительству и конституционному законодательству говорят, что закон будет иметь обратную силу. После декриминализации 282 статьи все т.н. уголовные дела за лайки и репосты должны быть закрыты, а приговоры – пересмотрены.

Ранее Верховный суд разъяснил, что не считает экстремистский пост в социальной сети преступлением, если он не несет опасности для общества. Судей призвали доказывать умысел в каждом случае. Нынешнее законодательство позволяет суду принимать справедливые решения, — считает адвокат Ирина Хрунова.

По данным судебного департамента Верховного суда, в России в прошлом году по части первой статьи 282 были осуждены 460 человек.

Ранее Генпрокуратура разъяснила, что в России нет ни одного уголовного дела, возбужденного за лайки в интернете. В ведомстве призывают разделять понятия «лайк» и «репост».