Президент Путин предложил смягчить статью об экстремизме
Поправки предусматривают, что уголовная ответственность будет наступать только в случае повторного нарушения в течение года. Соответствующий законопроект будет рассматриваться на заседании совета Думы 8 октября.
Сейчас практически любое высказывание можно назвать экстремистским, — считает депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
В профильном комитете по госстроительству и конституционному законодательству говорят, что закон будет иметь обратную силу. После декриминализации 282 статьи все т.н. уголовные дела за лайки и репосты должны быть закрыты, а приговоры – пересмотрены.
Ранее Верховный суд разъяснил, что не считает экстремистский пост в социальной сети преступлением, если он не несет опасности для общества. Судей призвали доказывать умысел в каждом случае. Нынешнее законодательство позволяет суду принимать справедливые решения, — считает адвокат Ирина Хрунова.
По данным судебного департамента Верховного суда, в России в прошлом году по части первой статьи 282 были осуждены 460 человек.
Ранее Генпрокуратура разъяснила, что в России нет ни одного уголовного дела, возбужденного за лайки в интернете. В ведомстве призывают разделять понятия «лайк» и «репост».
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya_tsikina_21 03 октября 2018 | 18:07
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk
russky77 03 октября 2018 | 18:08
Предложил не сажать, а брать деньгами
sidoroventucascz 03 октября 2018 | 18:15
Опричникам допёрло, что они устроили сами на себя DOS-атаку. Такую, как хотели на "Телеграм", да не смогли. Сомнительных с точки зрения товарища майора ГУЛАГ репостов столько, что скоро не то что убийц, - оппозиционеров сажать станет некуда! Так что пришлось натягивать на крокодилью рожу казённый гуманизм: за "лайк" мы теперь не сажаем, только разоряем на автомобильчик в бюджет тов. майору, а вот за репост, да ещё повторный, - это, брат, уже серьёзно, да! - шалишь - это присесть полагается с конфискацией.
nik1225 03 октября 2018 | 18:16
А в чем в принципе отличается лайк от репоста и что значит за репост нужно человека сажать в тюрьму!?