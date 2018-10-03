Президент Путин снова вынужден отвечать на вопросы по т.н. «делу Скрипалей»

Сегодня это произошло на международном энергетическом форуме.

Путин три раза повторил, что Скрипаль – предатель. «Его поймали, он наказан, отсидел в общей сложности пять лет в тюрьме – мы его выпустили. Все».

Между тем, события развивались не совсем так, как об этом говорит президент.

Сергея Скрипаля, офицера ГРУ, сотрудники ФСБ задержали в конце 2004го. Он признался, что был завербован английскими спецслужбами ещё в середине 90х. И за деньги передавал им информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, которые действуют в ряде европейских стран. Скрипаль получил 13 лет по обвинению в шпионаже, пять лет провёл за решёткой, летом 2010го его помиловал тогда президент Медведев. Разведчика и ещё нескольких человек обменяли на агентов, задержанных в США, в числе которых была Анна Чапман. И отправили за океан. Из Америки Скрипаль в перебрался в Великобританию, где в том же году получил политическое убежище. Примечательно, что до сегодняшних заявлений президент Путин высказывался о бывшем сотруднике военной разведки в ином ключе. Так глава страны в мае радовался по поводу выписки Скрипаля из больницы, где он провёл почти 2 месяца, и желал ему здоровья. Добавив: Скрипаль умер бы почти сразу, если бы против него применили боевое отравляющее вещество, как утверждает Лондон. Москва обвинения в свой адрес отрицала с самого начала.

Так спустя две недели после отравления бывшего полковника ГРУ и его дочери в Солсбери Путин назвал чушью, бредом и нонсенсом заявления о том, что российское руководство может быть причастно к инциденту. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал позицию британской стороны и её обвинения в адрес Москвы как абсолютно безответственную, в том числе с точки зрения дипломатических отношений. Песков также отрицал получение Кремлём письма Сергея Скрипаля с просьбой к Путину разрешить вернуться в Россию. Позже российский руководитель настаивал на том, что вещества вроде яда Новичок, которым по утверждению Лондона отравили бывшего сотрудника ГРУ, могли разработать в двух десятках стран. В прошлом месяце российский президент объявил, что Кремлю известны подозреваемые по делу об отравлении Скрипалей, об этих люди до этого рассказали британские власти. Путин сообщил о двух гражданских лицах, заявив, что в их действиях цитата «нет ничего криминального или из ряда вон выходящего». А уже на следующий день телеканал RT показал интервью с двумя мужчинами, которые отрицали причастность к спецслужбам, называли себя туристами и говорили, что ездили в Солсбери смотреть на знаменитый в городе собор.

Интернет-издание Insider и международная расследовательская группа Bellingcat установили, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ. Настоящее имя последнего — Анатолий Чепига, его подразделение играло важную роль во второй войне в Чечне, а в 2014м получил от Путина звание Герой России. В то же время Чепига был замечен недалеко от российско-украинской границы.

Слова президента о бывшем офицере ГРУ Сергее Скрипале ставят жизнь бывшего разведчика под угрозу, — сказала в эфире «Эха» профессор кафедры конституционного и муниципального права ВШЭ Елена Лукьянова.

Лукьянова добавила, что Путин ведет себя таким образом уже не первый раз. Он позволял себе подобные высказывания во время суда над предпринимателем Михаилом Ходорковским, — напомнила юрист.

Слова президента о бывшем офицере ГРУ Сергее Скрипале ни к чему не приведут, — сказал в эфире «Эха» журналист Юрий Сапрыкин. «Это его дежурный ответ, который хорошо подходит для подъема шумихи в СМИ».

Юрий Сапрыкин добавил, что каким бы плохим человек ни был, его нельзя травить с помощью химического оружия.