Правозащитники считают недостаточным предложенное президентом смягчение наказания по 282-й статье

В то же время они находят эту инициативу своевременной. Как сказал Интерфаксу глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов, процесс гуманизации законодательства только на этом останавливаться не должен.

Владимир Путин сегодня внес законопроект, который смягчает наказание по статье 282 часть 1. Как правило, по ней судят обвиняемых по так называемым делам о лайках и репостах, — напоминают эксперты.