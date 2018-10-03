Правозащитники считают недостаточным предложенное президентом смягчение наказания по 282-й статье
В то же время они находят эту инициативу своевременной. Как сказал Интерфаксу глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов, процесс гуманизации законодательства только на этом останавливаться не должен.
Владимир Путин сегодня внес законопроект, который смягчает наказание по статье 282 часть 1. Как правило, по ней судят обвиняемых по так называемым делам о лайках и репостах, — напоминают эксперты.
Комментарии4
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rpmcmurphy1 03 октября 2018 | 17:39
Как сказал Интерфаксу глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов, процесс гуманизации законодательства только на этом останавливаться не должен...
Процесс гуманизации нигде не должен останавливаться, ни в России, ни в Швеции, ни в Финляндии.
croaker 03 октября 2018 | 17:42
Всё в конечном итоге упирается в судей, а не в статьи. Они у нас по-песковски "проявление маразма": когда надо посадить, найдут очередной папирус или бересту с "трулльским собором".
chichanik 03 октября 2018 | 17:44
Неблагодарный пайщик
Когда ему выдали сахар и мыло,
Он стал домогаться селедок с крупой.
...Типичная пошлость царила
В его голове небольшой.
Николай Олейников, 1932