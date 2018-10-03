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17:30, 03 октября 2018

Владимир Путин считает бредом все, что происходит вокруг так называемого «дела Скрипалей» в Великобритании

Сегодня на энергетическом форуме в Москве российский президент заговорил о бывшем офицере ГРУ и о расследовании, которое ведется британской полицией. Скрипаля Путин назвал предателем и подонком. Кроме того, он обратил внимание и на инцидент в Эймсбери, где от вещества «Новичок» пострадали два человека, а позже одна из пострадавших, 44-летняя Дон Стерджес, скончалась в больнице. Российский президент выразил удивление тем, что Москву хотят обвинить еще и в причастности к гибели Стерджес, которую он назвал бездомным человеком.

Комментарии

45

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johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 17:32

Ну что же - Фиксируем ЯВКУ С ПОВИННОЙ!!! ... ЛЮБЫЕ дальнейшие его слова - Гнилые Отмазки ...

kottigr1 03 октября 2018 | 17:36

johnbmw:
— А что скажет наимудрейший?
— Поистине, пути всезнания неисповедимы, осознание знания есть признак незнания, осознание незнания…
— Ээээ… Повелеваем про сон сказать, что это не сон, а сон — это пронесон!

johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 17:37

kottigr1: ... как-то так .... %)))))))))

lager23 03 октября 2018 | 17:51

kottigr1: Володе лучше меньше трепаться, старик не просчитывает последствия, своей глупостью и болезненной перевозбуждённостью сознания загоняет себя в тупик...он не контролирует ситуацию и не отдаёт себе отчёта в этом.

tvitov66 03 октября 2018 | 17:55

lager23: в ноябре ему вставят самые полезные санкции и из него полезет новый бред

vinnidi 03 октября 2018 | 18:01

tvitov66: Допустим, вставят не ему а нам, простым смертным, а моль как жила в шоколаде-так и сдохнет как сыр в масле!!!

tvitov66 03 октября 2018 | 18:03

vinnidi: вставят как раз ему, а выльют на нас - диалектика! 86% будут довольны

danko1 03 октября 2018 | 18:02

tvitov66: Смешно, когда неадекват, постоянно несущий полный бред, называет бредом разоблачение преступления по своему указанию, попытку убийства того, кто разоблачил его подельников.

vezdehod 03 октября 2018 | 18:14

Это его Личный БРЕД и другие не имеют к этому никакого отношения.

old_skull 03 октября 2018 | 17:40

johnbmw: А можно узнать в каком его месте явка с повинной? А то уже десятый мудак это пишет. Я прочитал его речь, эмоционально, но признания я там не увидел.
Разве Путин не прав? Скрипали из дома уехали в 9 утра, а " Петров и Васечкин" прибыли в Солсбери около полудня. Скрипали домой не возвращались. Следовательно никаким макаром дотронуться до ручки не могли. Один всего лишь момент, а вся теория рушится, да, Женечка? И ни один из ваших ответить на это не может, только бред несет.

ura_123 03 октября 2018 | 17:44

old_skull: А ты какой,девятый или десятый?

piterjanis 03 октября 2018 | 17:51

old_skull: да чего их спрашивать."Они сами не знают,чего они хочут(с)"

chnch 03 октября 2018 | 18:03

old_skull: Фуфлофицер запасу ! От тебя с аватарки даже твой кот лупоглазый свалил. Даже он понял какой ты идиот. Нажралси информации с ящика и бред здесь выблёвываешь.

old_skull 03 октября 2018 | 18:07

chnch: Ну так, ответь, малыш, ты на этот вопрос. Я ведь ничего сверхьестественного не прошу. Время ухода Скрипалей и время приезда Петрова и Боширова мною названо из британского расследования. Если все доказано, то вам же не составит труда ответить, ведь так мой мразотный друг. Или ты только из спин товарищей плеваться и хамить можешь?

vinnidi 03 октября 2018 | 18:03

old_skull: Умный и так поймет- а пригожинским упырям любое объяснение- бесполезно!!!

physik 03 октября 2018 | 18:10

old_skull: Я прочитал его речь, эмоционально, но признания я там не увидел.
Судя по всему, признанием можно считать отказ обсуждать это дело по существу.
Если бы эти двое не имели бы никакого отношения к покушению на убийство. то руководство страны было бы заинтересовано в выяснении всех обстоятельств, в том числе: можно было бы допросить их, сообщить где они работают, что делали в Солсбери и т.д.

old_skull 03 октября 2018 | 18:16

physik: Уважаемы, это не является доказательством в суде. Так к слову. В той же речи Путина черным по белому сказано, что Россия готова к сотрудничеству. Пусть присылают запрос, как положено. Было предложение допрос за допрос. Так что не понятно с какой такой радости Россия должна допрашивать своих граждан. А Петрова и Боширова, уверен, допросили уже столько сколько нужно раз. Только непонятно, какой смысл что-то кому то говорит, если все равно никто никому не верит. Здесь поможет только допрос с применением детектора или других психотропных препаратов, но зачем России это делать?

yulya_tsikina_23 03 октября 2018 | 17:34

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chichanik 03 октября 2018 | 17:41

yulya_tsikina_23: Реальные знакомства для реального секса!
Милая, да это давно уже нам тут неинтересно ...

polikarpich 03 октября 2018 | 17:54

chichanik:
Первым делом, первым делом - самолёты.
Ну, а девушки? А девушки потом.(с)

chichanik 03 октября 2018 | 17:58

polikarpich: А девушки - давно ...
Жалко Юленьку ... теряет время .

vinnidi 03 октября 2018 | 18:05

chichanik: У пригожина целый штат таких Юленек легкого поведения!!!

seryj_wolk 03 октября 2018 | 17:36

Фюрерок великоватной рфии занервничал. Сухим из воды выбраться не удастся.

prade 03 октября 2018 | 17:36

Если Путин считает бредом дело Скрипалей, то почему не пускает экспертов ООН в объекты, где предположительно производили Новичок? Вместе этого он молча принимает следующие порции санкций США.

johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 17:38

prade: он СтойкийОловянныйСолдатик ... понимали бы чего ....

zor 03 октября 2018 | 17:48

johnbmw: Тот был без ноги ,с этот без ума.

tvitov66 03 октября 2018 | 17:58

zor: зато столько ботекса рядом с мозгом, а это токсин ботулизма - тоже отравляющее боевое вещество - вошьдь знает на практике о чем языком мелит

glotov 03 октября 2018 | 17:41

prade: Мы не можем по первому "предположению" всюду пускать "экспертов". Сначала необходимо выслушать перечень оснований, к которым относятся материалы дела.

vinnidi 03 октября 2018 | 18:09

glotov: Заглотыш пригожинский- англичане большие молодцы и дозировано выкладывают информацию, чтобы кремлевские упыри- брехуны как можно глубже вязли в дерьме своей лжи!!!

croaker 03 октября 2018 | 17:36

Всё, что Путину очень не нравится и бесит, - бред и чушь.

vladimir_veteran 03 октября 2018 | 17:40

Аргументация слабовата. Для Президента - особенно.

ed10075 03 октября 2018 | 17:41

Боже, какой же он недалекий...
Он похоже не понимает, что фактически признал участие своих спецслужб в отравлении Скрипалей, и оправдывает это тем, что отравленный был предателем и подонком.

yralez 03 октября 2018 | 17:42

Скрипаль-предатель и подонок.
Чепиги-киллеры и подонки.

Примечательно, что все они из одной конторы.....из то же, что и путин.

ura_123 03 октября 2018 | 17:42

С чего бы это вдруг паренёк заговорил о инциденте в Солсбери?
Типа как отмазывает этих ” гражданских лиц”с гомосексуальными наклонностями?

(комментарий скрыт)

stopkran1969 03 октября 2018 | 17:44

А сам то кто?

mitja_76 03 октября 2018 | 17:48

Еще "компотом" это назови.

andreyfilippov 03 октября 2018 | 17:50

Про бред - это он абсолютно прав. Когда выживший из ума, православнутый маразматик, живущий в своих грезах, где в небе летают Арматы с гиперзвуковой скоростью, где он лично управляет американским вертолетом и расстреливает сирийских бармалеев в Афгане, а потом, сидя с оголенным торсом верхом на бомбе как в "Докторе Стрэнджлав-е" летит уничтожать Флориду, берется вместо кухарки управлять огромной страной - наступает полный бред.

alex362 03 октября 2018 | 17:51

А у умалишенных так и есть - всё не соответствующее созданной в их больном воображении картине мира они считают бредом, и наоборот. Скоро начнет маленьких зеленых человечков наблюдать не только в Крыму, но и по углам своего кабинета.

polikarpich 03 октября 2018 | 17:57

alex362: Опять будет обещать всех в ядерный пепел превратить, расколоть Землю вдребезги и пополам.
Ведь зачем нам планета Земля, если на ней не будет Вовы Путина?

old_skull 03 октября 2018 | 18:00

polikarpich: Не врите. Фраза звучала не так. И никого он не грозил превратить в ядерный пепел. Это в вашем больном мозге слова Киселева об ответном ударе трансформировались в непойми что.

vinnidi 03 октября 2018 | 18:12

old_skull: Скуллящее пригожинское чмо- лихо вас подонков опять макнули мордой в ваше же дерьмо!!!

severnaj 03 октября 2018 | 17:53

Путин, путин, не позорил бы ты нас. Лучше бы молчал,иди...ой, неполноценный человек.

alena01 03 октября 2018 | 17:54

Ну хоть ясно стало, что важнейшие профессии, по Вове, это - шпионаж и проституция...
А я раньше думала, что медицина и образование...
Но для российской васти, судя по бюджету - шпионаж и проституция...

drulyk 03 октября 2018 | 17:56

Кратко, про выступление солнцеликого на энрг. форуме:
（Он）
- заговорил...
- назвал...
- обратил внимание...
- выразил удивление...
- назвал бездомным...
Конец.
Ждём конкретики от Писькова? - не факт, но...

krysodav2 03 октября 2018 | 18:15

Просто глупо уже отпираться и комментировать! А что он может еще сказать!? Или " сам дурак", или "бред, настамнетэтонемывывсевретедокажите"! Весь цивильный мир смеется!

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