Владимир Путин считает бредом все, что происходит вокруг так называемого «дела Скрипалей» в Великобритании

Сегодня на энергетическом форуме в Москве российский президент заговорил о бывшем офицере ГРУ и о расследовании, которое ведется британской полицией. Скрипаля Путин назвал предателем и подонком. Кроме того, он обратил внимание и на инцидент в Эймсбери, где от вещества «Новичок» пострадали два человека, а позже одна из пострадавших, 44-летняя Дон Стерджес, скончалась в больнице. Российский президент выразил удивление тем, что Москву хотят обвинить еще и в причастности к гибели Стерджес, которую он назвал бездомным человеком.