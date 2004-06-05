Аркадий Дворкович несколько минут назад был избран президентом Международной шахматной федерации...

Решение принято на Конгрессе ФИДЕ, который проходит в Батуми. Как передает ТАСС, он получил 103 голоса. Его соперник, вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос – 78. Еще один претендент, британец Найджел Шорт, снял свою кандидатуру перед началом голосования.

Выборы проводились после того, как Кирсан Илюмжинов, бессменно возглавлявший федерацию больше 20-ти лет, был отстранен от должности решением комиссии по этике. Сам Илюмжинов от участия в новых выборах отказался и поддержал бывшего зампреда правительства.