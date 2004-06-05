Аркадий Дворкович несколько минут назад был избран президентом Международной шахматной федерации
Решение принято на Конгрессе ФИДЕ, который проходит в Батуми. Как передает ТАСС, он получил 103 голоса. Его соперник, вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос – 78. Еще один претендент, британец Найджел Шорт, снял свою кандидатуру перед началом голосования.
Выборы проводились после того, как Кирсан Илюмжинов, бессменно возглавлявший федерацию больше 20-ти лет, был отстранен от должности решением комиссии по этике. Сам Илюмжинов от участия в новых выборах отказался и поддержал бывшего зампреда правительства.
Комментарии27
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nersesov 03 октября 2018 | 17:19
а как же Шорт? Как же Англия?
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rpmcmurphy1 03 октября 2018 | 17:42
Аркадий Дворкович несколько минут назад был избран президентом Международной шахматной федерации...
Этническая мафия.
kottigr1 03 октября 2018 | 17:23
nersesov: Это Дворкович так же находится в контакте с НЛО, как и его предшественник ?
otets_zvezdonyi 03 октября 2018 | 17:30
kottigr1: там все хуже... он с самим нашим царем в контакте
johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 17:31
ДОСТОЙНАЯ смена Илюмжинову :-)))))))))))))
kottigr1 03 октября 2018 | 17:32
otets_zvezdonyi: А это разве не одно и то-же.. ?
tvitov66 03 октября 2018 | 18:00
kottigr1: скафандЕр другой, а наполнение из того же сортира
zapadnay 03 октября 2018 | 17:31
nersesov:
Какой, однако, разносторонний товарищ...
kara 03 октября 2018 | 17:20
ура! Шахматынаш!
chapter_2 03 октября 2018 | 17:21
А умеет ли эффективный мендеджер А.Дворкович играть в шахматы?
eduard53 03 октября 2018 | 17:22
Пропал Калабуховский дом ... (С)
Пора создавать новую - чисто шахматную - организацию.
nersesov 03 октября 2018 | 17:35
eduard53: Каспаров уже создал :
Профессиональная шахматная ассоциация (ПША, англ. Professional Chess Association, PCA) — организация, созданная в 1993 году по инициативе Гарри Каспарова и Найджела Шорта, которые приняли решение провести матч на первенство мира без участия ФИДЕ. В 1996 году основной спонсор ПША Intel отказался от дальнейшего финансирования, и ПША вскоре прекратила своё существование..
eduard53 03 октября 2018 | 17:40
Так всё дело - в "бабках". Тогда, понятно, кремлядские "инвесторы" вне конкуренции, влёгкую скупят голоса голодных нешахматных стран ...
nersesov 03 октября 2018 | 17:43
eduard53: да, почему-то вашингтонский обком не захотел Гарику помогать деньгами. Не знаете, почему? То ли у них денег нет, а одни понты, то ли Гарик на руку не чист. Словом, одна надежда на Инсайдер и Беллингкэт.
eduard53 03 октября 2018 | 17:58
Нечистоту рук Г.Каспарова оставляю на Вашей совести. Но точно знаю, что несколько млн долларов, вырученных им от продажи своего бриллиантового приза за победу над А.Карповым, он потратил на мат.помощь бакинским беженцам конца 80-х. Никаким кремлядским дворковичам такое и в голову не взбредёт.
plidurok Андрей Филимонов 03 октября 2018 | 17:35
Теперь Васюки точно переименуют в Нью-Васюки.
"Сбылась мечта идиота!" (О.И ..Бендер)
lion64__2 03 октября 2018 | 17:45
Раз Вор-Кович избран, то теперь вместо шахмат будут в "Чапаева" играть.
yralez 03 октября 2018 | 17:46
Имей лярд рублей, будешь президентом.
Будешь президентом, будет триллион рублей.
Есть с кого пример брать.
stopkran1969 03 октября 2018 | 17:48
Так пешек переименуют в панфиловцев, заместо короля будет президент, а ферзя обзавут золотовым? Дело О. Бендера не умрёт
egorkaaa 03 октября 2018 | 17:57
Не больше фиде
perectukin 03 октября 2018 | 17:58
Евреям так хочется стать президентом ... Ну хоть Свазилендом, хоть Шахматными фигурками.
Чмокать и строить глазки это его ...
Наберут дебилов по объявлению.
zolingen 03 октября 2018 | 18:05
Ну теперь заживем!
raffal 03 октября 2018 | 18:08
Катастрофа мировых шахмат нон-стоп!
Между тем, есть достойной кандидат на пост Президента FIDE. Его политические взгляды (лично мне мне его позиция чужда), отношение к ситуации в России и в мире, здесь не имеют никакого значения. Это великий шахматист, многократный чемпион мира Анатолий Карпов.
nestor199 03 октября 2018 | 18:11
Изоляция России усиливается.
neyexo 03 октября 2018 | 18:15
Осталось решить, на какое место шахматистам тахометр вешать?
don_ballon 03 октября 2018 | 18:18
Дворкович умно и чисто соскочил. Получил денежную синекуру до нового пенсионного возраста и помахал ручкой лайнеру "Россия", следующего курсом "Титаника". Или, скорее, "Адмирала Нахимова".
Предыдущие президенты: Рюб (Нидерланды), Рогард (Норвегия), Эйве (Нидерланды), Олаффсон, (Норвегия), Кампоманес (Филиппины), Илюмжинов (Россия). Где засилье, Патрикей?