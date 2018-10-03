У астронавтов на Международной космической станции возникли проблемы с одним из скафандров
Его должны были использовать для выхода в открытый космос в конце этого месяца, — рассказал Интерфаксу источник в ракетно-космической отрасли. Возникли неполадки с передачей телеметрических данных. На орбите исправить эту проблему не получится, — пояснил собеседник агентства. В итоге NASA решило использовать один из запасных скафандров.
Американскому и европейскому астронавтам Нику Хейгу и Александру Герсту предстоит дважды выйти в открытый космос, чтобы заменить аккумуляторные батареи.
Комментарии14
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johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 17:05
мммм ... опять Пиндосы дырок не там насверлили?????
kottigr1 03 октября 2018 | 17:11
johnbmw:
Моль.. !?
tvitov66 03 октября 2018 | 17:18
kottigr1: не ... окурок!
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zolingen 03 октября 2018 | 18:03
tvitov66: окурок в скафандре? В скафандре еще не было) о стерхами было, а в скафандре....
eniro 03 октября 2018 | 17:13
johnbmw: Зачем Вы подсказываете Рогозину? Пусть сам,... по обстановке...
oneoretwo 03 октября 2018 | 17:12
...лишить гундяя часов - забыл окропить...
mamiluk 03 октября 2018 | 17:18
Дырки скафандрах сверлит сам Рогозин...для своего пиара...
vilingrad 03 октября 2018 | 17:20
Дырка там, где должен быть гульфик. Перепутали мужской и женский костюмы:)
jetsam 03 октября 2018 | 17:21
это израиль. мстит за ил20.
и за с300.
sg103 03 октября 2018 | 18:12
jetsam:
Дебил, блять. Это твоих хозяев скафандры..
ura_123 03 октября 2018 | 17:47
Кто то проковырял дырочку изнутри?
stopkran1969 03 октября 2018 | 17:52
Да заберите у рогози дрель!
egorkaaa 03 октября 2018 | 18:00
Дима отдай шуруповёрт. Сука.