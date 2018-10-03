У астронавтов на Международной космической станции возникли проблемы с одним из скафандров

Его должны были использовать для выхода в открытый космос в конце этого месяца, — рассказал Интерфаксу источник в ракетно-космической отрасли. Возникли неполадки с передачей телеметрических данных. На орбите исправить эту проблему не получится, — пояснил собеседник агентства. В итоге NASA решило использовать один из запасных скафандров.

Американскому и европейскому астронавтам Нику Хейгу и Александру Герсту предстоит дважды выйти в открытый космос, чтобы заменить аккумуляторные батареи.