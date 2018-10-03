МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в «Натали Турс»
По данным следствия, деньги клиентов туроператора были выведены на счета третьих лиц и за границу.
В качестве пострадавших по делу о мошенничестве проходят больше пяти тысяч человек. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Деньги за купленные клиентами туры – больше миллиона рублей – поступили на счета «Натали Турс» и «Панорама Тур», но свои обязательства туроператор так и не выполнил. О подозреваемых по делу не сообщается.
О финансовых трудностях компании стало известно этим летом. В июле «Натали Турс» отменила все оплаченные туры и остановила продажу новых.
Представители туроператора объяснили проблемы сокращением спроса по зарубежным пляжным направлениям, а также конфликтом с авиакомпанией «Трансаэро» и ослаблением курса рубля. Они пообещали возобновить работу осенью, но этого так и не произошло.
Страховая компания «Ингосстрах» сегодня объявила, что большинство пострадавших клиентов «Натали Турс» получат лишь 5 процентов стоимости путевки.
Комментарии3
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evial 03 октября 2018 | 17:41
Конфликтом с Трансаэро??? Да эта авиакомпания уже три года как обанкротилась и не летает. Что за бред??
Насколько я знаю последние годы Натали летал с Ютейром и Аэрофлотом!!
citizeneco 03 октября 2018 | 18:07
На эти 5% останется только выпить, помянув “Натали турс” и остальные пропавшие деньги, шутка. А вообще “Ингосстрах” неправ, какой тогда смысл в приобретении страховки, если нельзя получить полную стоимость пропавшей путёвки, на месте пострадавших клиентов обратился бы в суд и потребовал также возмещение морального ущерба, всё равно терять уже нечего, а вдруг получится.