МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в «Натали Турс»

По данным следствия, деньги клиентов туроператора были выведены на счета третьих лиц и за границу.

В качестве пострадавших по делу о мошенничестве проходят больше пяти тысяч человек. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Деньги за купленные клиентами туры – больше миллиона рублей – поступили на счета «Натали Турс» и «Панорама Тур», но свои обязательства туроператор так и не выполнил. О подозреваемых по делу не сообщается.

О финансовых трудностях компании стало известно этим летом. В июле «Натали Турс» отменила все оплаченные туры и остановила продажу новых.

Представители туроператора объяснили проблемы сокращением спроса по зарубежным пляжным направлениям, а также конфликтом с авиакомпанией «Трансаэро» и ослаблением курса рубля. Они пообещали возобновить работу осенью, но этого так и не произошло.

Страховая компания «Ингосстрах» сегодня объявила, что большинство пострадавших клиентов «Натали Турс» получат лишь 5 процентов стоимости путевки.