Здание Мособлсуда сегодня проверяли после анонимного звонка о якобы заложенной бомбе

Информация о минировании не подтвердилась. Помещения исследовали несколько групп кинологов, передает агентство «Москва». Ранее из здания Мособлсуда были эвакуированы работники и посетители. Представители инстанции тем временем опровергли сообщения, что в здании якобы была слышна стрельба.