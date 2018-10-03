Здание Мособлсуда сегодня проверяли после анонимного звонка о якобы заложенной бомбе
Информация о минировании не подтвердилась. Помещения исследовали несколько групп кинологов, передает агентство «Москва». Ранее из здания Мособлсуда были эвакуированы работники и посетители. Представители инстанции тем временем опровергли сообщения, что в здании якобы была слышна стрельба.
Комментарии1
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yulya_tsikina_23 03 октября 2018 | 17:23
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