Путин: Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль – предатель и подонок

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль – предатель и подонок, — сказал сегодня президент России Владимир Путин. Он также назвал бредом все, что сейчас происходит вокруг расследования дела о покушении на Скрипаля и его дочь.

Сегодня же премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что считает правильными действия правительства в ходе кризиса с химической атакой. По ее мнению, главный оппонент, лидер лейбористов Джереми Корбин, в этой ситуации мог действовать лишь во вред Соединенному Королевству.

В Москве отрицают свою причастность к попытке отравить Сергея Скрипаля и его дочь.