Путин: Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль – предатель и подонок
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль – предатель и подонок, — сказал сегодня президент России Владимир Путин. Он также назвал бредом все, что сейчас происходит вокруг расследования дела о покушении на Скрипаля и его дочь.
Сегодня же премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что считает правильными действия правительства в ходе кризиса с химической атакой. По ее мнению, главный оппонент, лидер лейбористов Джереми Корбин, в этой ситуации мог действовать лишь во вред Соединенному Королевству.
В Москве отрицают свою причастность к попытке отравить Сергея Скрипаля и его дочь.
Комментарии69
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putin_itogy 03 октября 2018 | 17:45
Правильно так:
"путин Бывший офицер КГБ – предатель и подонок".
putin_itogy 03 октября 2018 | 17:45
Правильно так:
"путин Бывший офицер КГБ – предатель и подонок".
croaker 03 октября 2018 | 17:45
А там есть другие?
dusia08 03 октября 2018 | 17:45
Отравленная Юля Скрипаль тоже предатель и подонок? Или - свирепое женоненавистничество?
ed10075 03 октября 2018 | 17:47
Предатель и подонок...
И по этой причине можно травить его на территории другого государства?!
vvpv 03 октября 2018 | 17:47
Нервишки шалят у Пуйла, заберите у него ядерный чемоданчик, а то пальнет от безысходности великих переигрышей всех.
alena01 03 октября 2018 | 17:56
Ну, то-есть, если бы не предал, был бы просто подонком???
chubazzl 03 октября 2018 | 18:01
То, что Скрипаль предатель и подонок и так понятно. Он нанёс серьёзный ущерб. Но это не значит, что Вофка с друзьями молодцы.
vladimir1967 03 октября 2018 | 18:01
Ну вот раскрылась главная крыша солсберецких "влюбленных."