Клиенты туроператора «Натали Турс» потребовали более 1-го миллиарда рублей в качестве страхового возмещения

«Ингосстрах» получил более 8-ми тысяч обращений. Однако размер заявленных требований превышает сумму, которая фигурирует в договорах страхования, — заметили в компании. Как ожидается, клиенты туроператора получат лишь 5% от стоимости путевки, — передает ТАСС.

«Натали Турс» прекратил свою деятельность в начале июля. Три его юридических лица были исключены из реестра туроператоров лишь в начале сентября. Его ответственность в «Ингосстрахе» была застрахована на общую сумму 100,5 миллионов рублей.