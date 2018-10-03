Клиенты туроператора «Натали Турс» потребовали более 1-го миллиарда рублей в качестве страхового возмещения
«Ингосстрах» получил более 8-ми тысяч обращений. Однако размер заявленных требований превышает сумму, которая фигурирует в договорах страхования, — заметили в компании. Как ожидается, клиенты туроператора получат лишь 5% от стоимости путевки, — передает ТАСС.
«Натали Турс» прекратил свою деятельность в начале июля. Три его юридических лица были исключены из реестра туроператоров лишь в начале сентября. Его ответственность в «Ингосстрахе» была застрахована на общую сумму 100,5 миллионов рублей.
Комментарии5
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venedikt_pidarass 03 октября 2018 | 16:38
Пускай требуют с эховских верещалок юльки с бабкой данкой, содравших с людей деньги и смотавших в Омэрику в Мойяму.
kryimzdick 03 октября 2018 | 16:45
venedikt_pidarass: Губозакаточную машинку пусть требуют.
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cromwel 03 октября 2018 | 16:48
Их бабки уже давно директор турфирмы телепартировала в квартиры и яхты в Майами. Лоханулись и досвидос.
oneoretwo 03 октября 2018 | 16:57
...купите губозакаточные машинки: ТУТ вам - не ТАМ...