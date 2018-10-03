В Ереване госпитализированы четверо участников митинга сторонников премьер-министра Никола Пашиняна
По словам врачей, у одного из пострадавших была остановка сердца, — передает сайт «Кавказский узел».
Акции протеста прокатились по стране накануне вечером, когда Пашинян призвал сторонников добиваться внеочередных парламентских выборов. Он также пригрозил уйти в отставку. Позже глава правительства сообщил, что выборы назначены на декабрь.
Комментарии2
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venedikt_pidarass 03 октября 2018 | 16:44
Ну какая же дермократия без крови! Дави, вали и шей статью)))))
yulya_tsikina_23 03 октября 2018 | 16:46
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