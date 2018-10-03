Пожар произошел в Главном здании МГУ
Загорелся электрокабель в подвале, рассказали спасатели. Из здания эвакуировали около тысячи человек. Ранее сообщалось, что в подвале загорелся мусор. Никто в результате ЧП не пострадал.
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Загорелся электрокабель в подвале, рассказали спасатели. Из здания эвакуировали около тысячи человек. Ранее сообщалось, что в подвале загорелся мусор. Никто в результате ЧП не пострадал.
Комментарии2
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sasass 03 октября 2018 | 16:51
Науку тоже надо сжечь - она вредна для современной власти.....