Мосгорсуд оставил в силе решение об административном аресте Алексея Навального
Ранее политику назначили 20 суток в спецприемнике по обвинению в организации несогласованного митинга против пенсионной реформы. Акция прошла 9-го сентября. В это время сам Навальный отбывал арест в 30 суток за «Забастовку избирателей», которая прошла в начале года.
Сегодня инстанция зачла в срок ареста – 7 часов, которые Навальный провел в полиции после выхода из спецприемника перед очередным заседанием суда. Таким образом ему предстоит провести под арестом еще 11 дней.
Комментарии3
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yulya_tsikina_23 03 октября 2018 | 16:47
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koltak76_ 03 октября 2018 | 16:48
Словно фашисты, власть преследует оппозицию.
Все подлее и все изощренней.
sasass 03 октября 2018 | 16:55
Власть его спрятала подальше от "Золотогвардейцев " , а вдруг его убьют , как Пушкина....)))