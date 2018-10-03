Мосгорсуд оставил в силе решение об административном аресте Алексея Навального

Ранее политику назначили 20 суток в спецприемнике по обвинению в организации несогласованного митинга против пенсионной реформы. Акция прошла 9-го сентября. В это время сам Навальный отбывал арест в 30 суток за «Забастовку избирателей», которая прошла в начале года.

Сегодня инстанция зачла в срок ареста – 7 часов, которые Навальный провел в полиции после выхода из спецприемника перед очередным заседанием суда. Таким образом ему предстоит провести под арестом еще 11 дней.