Водитель «Гелендвагена», который грозился совершить самоубийство у стен Кремля, сдался полиции
Его проверят психологи. Сейчас машину обследуют на предмет взрывчатки, — рассказали Интерфаксу в руководстве московской полиции.
Сегодня днем неизвестный выехал на площадь Васильевский спуск и сказал сотрудникам силовых структур, что у него в автомобиле находится баллон с газом, и угрожал его взорвать. Переговоры с ним велись чуть больше часа. По некоторым данным, задержанный требовал встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым.
Комментарии11
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kara 03 октября 2018 | 16:35
Дуэлянт вместо Навального?
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gvs 03 октября 2018 | 16:36
Решил Золотова на дуэль вызвать? )))
captainobvious 03 октября 2018 | 16:36
Водитель «Гелендвагена» - уже диагноз
poluputing 03 октября 2018 | 16:37
неужто и гелентвагенцы жизнью на Рассее недовольны? Ну тогда совсем амба. Или пацан возмечтал о дуэли от пресыщенности гелентвагеновским образом жизни?
babushkatata 03 октября 2018 | 16:54
poluputing: Недавно Лиза Пескова написала в блоге на эту тему. Оказывается, очень трудно живется детям очень богатых в России, все они от перенасыщения благами находятся в депрессии, с которой борются с помощью наркотиков, гоняя по улицам на авто на немыслимой скорости и совершая суицид.
elena_prestar 03 октября 2018 | 16:39
Насмотрелись все видео с курсантами про сатисфакцию и тоже хотят свои 5 копеек внести. А нервных граждан от этого клинит. Очень вредный ролик!
cromwel 03 октября 2018 | 16:46
Предложили бы ему застрелиться. Он зассал бы. Обычный бандюган хорошо известный своими выходками в Приморье. Приехал тут засветиться. Вызвал бы Золотова на дуэль.
jamba 03 октября 2018 | 16:49
Насмотрелся ролика в ютубе, в сочетании с большим количеством водки и сменой погоды, это очень даже бобо для психики)))
sharlatan 03 октября 2018 | 16:55
Может, это был поставщик картошки в Росгвардию?