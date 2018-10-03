Водитель «Гелендвагена», который грозился совершить самоубийство у стен Кремля, сдался полиции

Его проверят психологи. Сейчас машину обследуют на предмет взрывчатки, — рассказали Интерфаксу в руководстве московской полиции.

Сегодня днем неизвестный выехал на площадь Васильевский спуск и сказал сотрудникам силовых структур, что у него в автомобиле находится баллон с газом, и угрожал его взорвать. Переговоры с ним велись чуть больше часа. По некоторым данным, задержанный требовал встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым.