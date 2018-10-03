Владимир Путин назвал бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля предателем и подонком

Скандал с попыткой убийства Скрипаля и его дочери, по мнению российского президента, раздувается искусственно. Выступая на пленарном заседании энергетического форума в Москве, Путин выразил надежду, что эта история закончится как можно быстрее. По его мнению, шпионаж, как и проституция, является одной из важнейших в мире профессий. «Никто это не закрывал и закрыть пока не в состоянии». Президент также обвинил Великобританию в том, что она не желает воспользоваться российской помощью в расследовании этого дела и не предоставляет никаких документов.