Владимир Путин назвал бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля предателем и подонком
Скандал с попыткой убийства Скрипаля и его дочери, по мнению российского президента, раздувается искусственно. Выступая на пленарном заседании энергетического форума в Москве, Путин выразил надежду, что эта история закончится как можно быстрее. По его мнению, шпионаж, как и проституция, является одной из важнейших в мире профессий. «Никто это не закрывал и закрыть пока не в состоянии». Президент также обвинил Великобританию в том, что она не желает воспользоваться российской помощью в расследовании этого дела и не предоставляет никаких документов.
Комментарии40
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alex_0049 03 октября 2018 | 16:32
..уголовка это обыкновенная ........., ..сказали же что он знал о коррупции в фсб...... ..только раньше это скрыл........., ..а сейчас видимо проболтался..........
danko1 03 октября 2018 | 16:36
alex_0049: Преступников никогда не привлекают к расследованию, только к суду.
Логично, что Путин привыкший действовать по бандитским понятиям, ничего страшного в нарушении международных законов не видит.
johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 16:43
patrikk_2: скажи что мне нечего добавить на эту тему, скажи я ни хрена не знаю, / - у него для этого песочков есть ...
zurich_106 03 октября 2018 | 16:48
patrikk_2: ага щаз закончится эта история, в ноябре бабахнут санкциями в финансовом секторе, народ запаникует, побежит в банки забирать вклады, вот тогда жди беды.
zurich_106 03 октября 2018 | 16:52
patrikk_2: личным опытом делишься?
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zurich_106 03 октября 2018 | 16:50
где сраные поварята, где эти бездельники, один патрик и юля титькина за всех отдуваются
polikarpich 03 октября 2018 | 16:55
patrikk_2: Вот пусть учится отвечать на реальные вопросы, а не на заранее заготовленные пустопорожние вопросы гнать свой многословный порожняк. "Стабильный", "конструктивно", "позитивно", "продуктивно"...
Хотя, поздно ему учиться, ни к чему это ему уже.
novyyrusic 03 октября 2018 | 16:48
Президент также обвинил Великобританию в том, что она не желает воспользоваться российской помощью в расследовании этого дела и не предоставляет никаких документов.
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У нас в деревне был аналогичный случай.
Украли кур и по следам хозяева вышли к дому вора. Сообщили участковому, тот в райотдел. Прислали следователя, он расследовал. дело очевидное. Так преступник обвинил следователя в том, что он не передает ему материалы расследования и не хочет пользоваться его помощью в расследовании преступления.
elena_prestar 03 октября 2018 | 16:43
alex_0049: Да ещё и, судя по видео, перепутал "древнейшие" профессии с "важнейшими". А это принципиальная разница. Стареет...
johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 16:32
Ну что же - Фиксируем ЯВКУ С ПОВИННОЙ!!!
johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 16:32
ЛЮБЫЕ дальнейшие слова - Гнилые Отмазки ...
kottigr1 03 октября 2018 | 16:36
johnbmw: Чует Фюрер свою вину, поэтому и на других людей с собственными грехами кидается.. Ничего.. Скоро с него спросят там, в местечке по-теплее, где он уже не отвертится..
protoukrop 03 октября 2018 | 16:55
johnbmw: Готовит почву для неминуемого разоблачения. )) Сначала - я не пытался убить, это ваша провокация, потом - да мы убили, но убили потому что это был отъявленный негодяй, предатель Родины и очень плохой человек ))
zkotor 03 октября 2018 | 16:33
Уж кто более грязный подонок и предатель родины, молчал бы уж
johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 16:37
zkotor: +1! ... ссср, которой он Присягал, он Предал точно так же!!! не говоря уже о его дальнейших "приключениях" ...
protoukrop 03 октября 2018 | 16:58
zkotor: Да уж, злодеяния Скрипаля не тянут даже на тысячную доли от его злодеяний.
kryimzdick 03 октября 2018 | 16:33
А Путин присягу давал СССР, как Скрипаль?
oldmen56 03 октября 2018 | 16:34
Истерика?
alex1890 03 октября 2018 | 16:45
oldmen56: Просто совсем старым становится. Поэтому пытается компенсировать падение тестостерона хлесткими заявлениями. Жириновский точно так же себя ведет.
venedikt_pidarass 03 октября 2018 | 16:34
Правильно, но с добавкой: - ...а также гнойный пидар!
johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 16:40
venedikt_pidarass: ... за ЧТО ЖЕ вы так о пу???????
poluputing 03 октября 2018 | 16:41
venedikt_pidarass: какой ужас, так отзываться о своём президенте. И откуда осведомлённость о таких деталях?
polikarpich 03 октября 2018 | 16:41
venedikt_pidarass:
Это тебя Венедиктом папа с мамой назвали? Или это твоё погоняло такое в гей-тусовке?
Это тебя Венедиктом папа с мамой назвали? Или это твоё погоняло такое в гей-тусовке?
trans 03 октября 2018 | 16:38
А сколько в Кремле и Думе предателей и подонков....
ss2020 03 октября 2018 | 16:43
trans: кворум!)))
johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 16:47
ss2020: угу .... ПОЛНЫЙ!!!!
waytothesun 03 октября 2018 | 16:38
Где это видано, чтобы поджигателя звали тушить пожар!
sam2018 03 октября 2018 | 16:41
Скрипаль, как и Гордиевский , Пеньковский, генерал Власов - это настоящие патриоты России, навсегда останутся в памяти народа !
alexander444 03 октября 2018 | 16:41
Скрипаль предатель и подонок. Здесь нечего добавить. Точка. Путин в нарушении конституции уже 4 срок является президентом, что является нелегитимным. С учетом пенсионной реформы - Путин также подонок, но реально его рассудит история. Вполне допускаю, что наши правнуки будут считать по-другому, нравится мне это или нет
piter_ug 03 октября 2018 | 16:43
Есть такое выражение: «Враг моего друга — мой враг, друг моего врага — мой враг, враг моего врага — мой друг, друг моего друга — мой друг».
Т.е., дело в начальных условиях.
А они таковы: Роисся Вперде враг России.
ss2020 03 октября 2018 | 16:45
паника у вовы пукина....и это не может не радовать!)))
sklar39 03 октября 2018 | 16:45
В фашистской Германии тоже было не мало "подонков", предавших свою родину и фюрера. И как к ним относиться?
ss2020 03 октября 2018 | 16:47
sklar39: вова к ним в германию ездил, работал и многому научился!)))
dr_nemos 03 октября 2018 | 16:46
Моя Родина, Россия, опозорена путинцами, разворована путинцами, превращена ими в фашистско-полицейское государство. Это они предали мою Родину.
wojskowy Марек Качоровски 03 октября 2018 | 16:48
Если считать по тому ущербу, который он нанёс стране, то при нынешней ситуации он вряд ли войдёт в сотню, тех кто сейчас грабит и разрушает Россию.
oneoretwo 03 октября 2018 | 16:51
...на себя в зеркало посмотри, крыса плешивая...
edward_1960 03 октября 2018 | 16:52
Ладно Скрипаль предатель по мнению Путина. А его дочь, а Дон Стреджес за что отравили? За что жителей Солсбери подвергли химической атаке? Кто виноват? Рукажопый Путин и его некомпетентные шпионы? В ноябре будут новые калечащие санкции против России. Отвечать за идиотизм Путина придется придется всем жителям России. И всем придется очень и очень несладко. Путину и его присным то что? Спрячутся за нашими спинами как всегда. Как спрятался Путин за спинами жителей Донбасса где его сегодня проклинают.
polikarpich 03 октября 2018 | 16:58
edward_1960: Это преступление, совершённое общеопасным способом.
kazlevich1949 03 октября 2018 | 16:53
Ну таки Скрипаль первым начал - нечего Партрушева за здесь трогать...