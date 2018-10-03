В центре Москвы, на Васильевском спуске водитель Гелендвагена угрожает покончить с собой и по некоторым данным требует встречи с руководителем Росгвардии Золотовым.

Мужчина как сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомлённый источник пытался проехать под запрещающий знак на Красную площадь. Машину остановили на Васильевском спуске. Полицейским водитель пригрозил, что взорвёт газовый баллон, который лежит в автомобиле. По данным телеграм-канала Mash водителя зовут Дмитрий Шалай, он уроженец Приморья. Мужчине 41 год. Он потребовал встречи с начальником Росгвардии Виктором Золотовым.

Территория Васильевского спуска оцеплена полицией. Машина остаётся около храма Василия Блаженного. На автомобиле судя по фотографиям в телеграм-каналах в кавычках «красивый номер» с тремя шёстёрками и таким же количеством букв А. Номера 25 –Приморский край. Тот же Mash сообщает, что Шалай до этого не раз испытывал терпение полицейских в родном Владивостоке. Пару лет назад он перекрыл движение возле отдела полиции. Силовики тогда отобрали у водителя муляж огнестрельного оружия, но позже признали, что это сделали незаконно.

Как только что стало известно водитель задержан. Ещё один мужчина сегодня бросил в приёмную Следственного комитета в Техническом переулке в Москве бутылку с зажигательной смесью, сообщает телеканал REN. Пожара не было. Мужчину задержали. Он сказал, что бросил коктейль Молотова, поскольку долго не мог попасть на приём в ведомство.