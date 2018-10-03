Меры по дедолларизации российской экономики будут носить прежде всего стимулирующий характер
Об этом сказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Правительство не собирается вводить ограничения на хождение доллара или отказываться от долларовых отчетов, — сообщили в пресс-службе кабмина.
Комментарии16
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kottigr1 03 октября 2018 | 16:06
Граждане, сдавайте валюту.. ! .. Пока по-хорошему..
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johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 16:18
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michael_c 03 октября 2018 | 16:22
Обнищание -объявить экономностью !
Голод - диетой !
novyrusich 03 октября 2018 | 16:40
michael_c: Меры по дедолларизации российской экономики будут носить прежде всего СИМУЛИРУЮЩИЙ характер.
ВОТ ТАК БУДЕТ ТОЧНЕЕ.
ПОКА ДОЛЛАР ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ МИРОВОЙ ВАЛЮТОЙ СДЕЛАТЬ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ.
Ну кроме перехода в торговле с другими странами на бартер.
sagen 03 октября 2018 | 16:20
kottigr1: Ну да, а не хотите по хорошему, вазелин уберем.
sokal123 03 октября 2018 | 16:06
Будут ходить по квартирам и отнимать доллары это и есть стимулирующий характер.
cromwel 03 октября 2018 | 16:08
-не собирается вводить ограничения доллара....
Здесь главное слово " не собирается". Далее собраться может в любой момент. Ведь не сказал что "не будет вводить".
В этом хитрость. Читай между строк что введут.
vezdehod 03 октября 2018 | 16:18
Видимо затаварились "зеленью" по самое некуда - теперь можно подумать и о российской экономике.
fikus74 03 октября 2018 | 16:17
мало им что 1.5 млрд $ в августе из сбера вывели. дебилы бл.....
johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 16:19
fikus74: мало им что 1.5 млрд $ в августе из сбера вывели. дебилы бл..... / - это ВААЩЕ не Деньги в масштабах госпроблем ...
theklimoff 03 октября 2018 | 16:26
Не понимаю, что они собрались дедолларизовывать? Экономику, которой нет? Или просто хотят забрать вклады у населения под громким названием?
sparky 03 октября 2018 | 16:26
- А кто не захочет вместо долларов брать юани, тому стимулирующе отключим газ.
sceptic47 03 октября 2018 | 16:29
Подружка моя,
Передай по рации
Что я не переживу
Дедолларизации...
olegalekseev 03 октября 2018 | 16:33
Будут доплачивать из бюджета за неиспользование долларов в расчетах, что ли?
Картина маслом: вместо пенсий - субсидии бизнесу. Который с удовольствием возьмет денежку, рассчитается рублями или там тугриками, а потом (через несколько секунд после расчета) все равно обменяет рубли или там тугрики на все те же доллары. Итог тот же, но по отчетности будет сплошной праздник для патриота-бюрократа. И биржевики подзаработают.
oneoretwo 03 октября 2018 | 16:55
...сдается, что более плешивые никогда не увидят валютных накоплений граждан...