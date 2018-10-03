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16:01, 03 октября 2018

Мосгорсуд оставил под административным арестом оппозиционера Алексея Навального

Ему дали 20 суток по обвинению в организации несогласованной акции 9 сентября в центре Москвы.

Суд традиционно отклонил несколько ходатайств защиты Навального: о допросе свидетелей и привлечении к ответственности чиновников правительства Москвы. Адвокаты полагали, что отказ в согласовании митинга против пенсионной реформы на Тверской улице был незаконным. Сам Навальный называл обвинения в свой адрес необоснованными и считает, что его арест — попытка завести сфабрикованное уголовное дело. Он настаивал, что не мог организовать акцию 9 сентября из спецприемника, где он в тот момент находился, и лишь призывал участвовать в ней.

Оппозиционера сопровождали пятеро сотрудников полиции. С одним из них перед началом заседания Навальный повздорил: полицейский запретил ему пить чай, который политику принес один из его сторонников. Согласно постановлению Мосгорсуда, единственное смягчение в отношении оппозиционера касается времени содержания в спецприемнике: ему зачли восемь с половиной часов, которые он провел в Симоновском суде. После заседания адвокаты Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев отказались давать комментарии, сказав лишь, что подадут иск в ЕСПЧ.

Навальный получил 20 суток административного ареста 24 сентября. В тот же день он вышел из спецприемника, куда попал на 30 суток по обвинению в организации протестной акции 28 января. Это уже третий административный арест оппозиционера в этом году.

Комментарии

5

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meteor1908 03 октября 2018 | 16:05

Это коварный план Навального: разорить российский бюджет за счёт выплат по решениям ЕСПЧ.

nina51 03 октября 2018 | 16:11

meteor1908: Засадить его лет на 10

yulya_tsikina_23 03 октября 2018 | 16:09

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mikhail_spb_ 03 октября 2018 | 16:11


Холуйская мильтонско-судебная система.
Карманные "судьи" выслуживаются перед своими хозяевами, проштамповывая обвинительные "приговоры".
Цепной пёс-мильтон выслуживается перед хозяевами, запрещая Алексею Навальному пить чай.

oldcitizen 03 октября 2018 | 16:48

Хрен с ним, с Навальным! А вот что будут говорить судьи своим детям, когда те спросят, что они сделали для людей и почему помогали бандитам страну грабить?

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