Мосгорсуд оставил под административным арестом оппозиционера Алексея Навального

Ему дали 20 суток по обвинению в организации несогласованной акции 9 сентября в центре Москвы.

Суд традиционно отклонил несколько ходатайств защиты Навального: о допросе свидетелей и привлечении к ответственности чиновников правительства Москвы. Адвокаты полагали, что отказ в согласовании митинга против пенсионной реформы на Тверской улице был незаконным. Сам Навальный называл обвинения в свой адрес необоснованными и считает, что его арест — попытка завести сфабрикованное уголовное дело. Он настаивал, что не мог организовать акцию 9 сентября из спецприемника, где он в тот момент находился, и лишь призывал участвовать в ней.

Оппозиционера сопровождали пятеро сотрудников полиции. С одним из них перед началом заседания Навальный повздорил: полицейский запретил ему пить чай, который политику принес один из его сторонников. Согласно постановлению Мосгорсуда, единственное смягчение в отношении оппозиционера касается времени содержания в спецприемнике: ему зачли восемь с половиной часов, которые он провел в Симоновском суде. После заседания адвокаты Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев отказались давать комментарии, сказав лишь, что подадут иск в ЕСПЧ.

Навальный получил 20 суток административного ареста 24 сентября. В тот же день он вышел из спецприемника, куда попал на 30 суток по обвинению в организации протестной акции 28 января. Это уже третий административный арест оппозиционера в этом году.