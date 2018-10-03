Президент Путин назвал Сергея Скрипаля шпионом и предателем родины: «таких, как он, не любили бы в любой стране»
Истории с попыткой отравления уделяют слишком много внимания, — уверен Путин.
Путин надеется, что эта история когда-нибудь закончится, и чем быстрее это произойдет, тем лучше, — добавил президент. Британские власти обвиняют Россию в отравлении Скрипалей. Москва категорически отрицает свою причастность к покушению.
Комментарии86
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alexander444 03 октября 2018 | 16:33
Скрипаль предатель. Точка. Путин нелегитимный президент и вор. Точка.
kruzalova 03 октября 2018 | 16:35
да. очень любят россияне бима и бома, чипа и дейла, двух солсберецких клоунов. я правильно поняла?
aleks_3310 03 октября 2018 | 16:37
Сомневаюсь!
Кого Скрипаль предал, Родину или государство?
jamba 03 октября 2018 | 16:42
К слову, в адвокаты не набиваюсь, но, насколько помню, Скрипаль не присягал РФ!;)) По крайней мере, так утверждает английский автор книги о нем;)))
Второй момент, тоже немаловажный! Все эти слова о предательствах, это просто игра в слова! А то, что он сливал инфу о коррупции в российских верхах и в разведке, так это, может даже и наоборот;)
n27hb3675k 03 октября 2018 | 16:50
Тараканам все равно, с чем спорить. Что ни скажет Путин - все не то.
1. Предателей нигде не любят. Это правда.
3. Лучше бы история закончилась быстрее. Это тоже правда.
Чем недовольны, огрызки?)