Президент Путин назвал Сергея Скрипаля шпионом и предателем родины: «таких, как он, не любили бы в любой стране»

Истории с попыткой отравления уделяют слишком много внимания, — уверен Путин.

Путин надеется, что эта история когда-нибудь закончится, и чем быстрее это произойдет, тем лучше, — добавил президент. Британские власти обвиняют Россию в отравлении Скрипалей. Москва категорически отрицает свою причастность к покушению.