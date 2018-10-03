Правительство одобрило предложение Минтруда о переносе выходных в 2019-ом году
У россиян будет 10 дней новогодних каникул – с 30 декабря по 8 января. Еще одни длинные праздники будут в мае – с 1 по 5, а также с 9 по 12.
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У россиян будет 10 дней новогодних каникул – с 30 декабря по 8 января. Еще одни длинные праздники будут в мае – с 1 по 5, а также с 9 по 12.
Комментарии3
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yulya_tsikina_22 03 октября 2018 | 15:35
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sasass 03 октября 2018 | 15:42
Все правильно - работы нет и работать негде - все стоит стояком...)))
slovoidelo199 03 октября 2018 | 16:05
//Правительство одобрило предложение Минтруда о переносе выходных в 2019-ом году...///
...на 2020 год.