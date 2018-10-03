Армия Индии собирается закупить 1770 современных танков взамен устаревших Т-72
Главный кандидат – новейший российский танк Армата. Сделка оценивается в 4,5 миллиарда долларов, — сообщило издание Индиан дифенс ньюс. 4-5 октября президент Путин проведет переговоры с руководством Индии, ожидается подписание оборонных контрактов на 10 миллиардов долларов, — напоминает газета.
Комментарии21
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tag188 03 октября 2018 | 15:34
Схема такая же, как при продаже С-400?
Российский кредит под процент ниже инфляции и итоговый расчет не деньгами, а пальмовым маслом?
jetsam 03 октября 2018 | 15:42
tag188: неа. как всегда расчет - только индийскими дженериками коры баобаба....
по цене выше оригинала, конечно. и, конечно, беспроцентный неотдаваемый бессрочный кредит.
michael_c 03 октября 2018 | 16:00
Индийцы мечтают по дешевке обзавестись современными танками ...
Современный танк стоит ок. 4-х млн. $ , где-ж они найдут за 2 с половиной ?
novyrusich 03 октября 2018 | 16:04
jetsam: Мне капжентся и я практически уверен, что это просто лживый треп.
Закупать танки, от которых сам производитель их отказался может только идиот.
А Россия от Армат практически отказалась. как раз вместо них будут поставляться "новейшие" Т-72.
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"Уралвагонзавод": новая версия Т-72 станет самой массовой машиной в ВС РФ
Танк уже поставляется в войска
"Речь идет об уже созданном танке - Т-72М, ограниченную партию ведомство закупило, танк демонстрировался на параде Победы", - пояснили в УВЗ.
Танк не выпускается как новая машина, до уровня "М" модернизируются находящиеся в войсках танки Т-72Б3, уточнили на предприятии.
Новый Т-72 представлен в статической экспозиции конкурса "Танковый биатлон", который стартовал в субботу в подмосковной Кубинке, передает корреспондент ТАСС.
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Индийцы что совсем идиоты и не знают этого?
Армата по соотношению цена/качество никакой конкуренции не выдерживает.
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andreyoo 03 октября 2018 | 15:38
Не... ну каждый хомячек знает.
а. Не купят
б. Деньги не отдадут
unprejudiced 03 октября 2018 | 15:45
andreyoo: На образовании 404 (некогда Украина) есть еще те кто искренне верят что крымского моста нет, а это всё декорации Мосфильма.
raffal 03 октября 2018 | 16:32
unprejudiced: На образовании 404 (некогда Украина)...
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Во первых, тема сабжа: "Армия Индии собирается закупить 1770 современных танков...".
А во-вторых, Вы ошиблись, "образование 404", failed state, это не Украина, а Сирия, на защиту режима фашистского упыря Асада, Россия принесла в жертву национальные интересы своей страны, а это образование и здравохранение, экология и инфраструктура, модернизацию своей запущенной, загаженной, сказочно богатой и нищей страны.
А отношением к большой, славянской стране Украина, Россия себя обесчестила и потеряла намного больше, чем приобрела.
mitja_76 03 октября 2018 | 15:59
andreyoo: Да хрен с ними с деньгами. Для начала пусть хотя бы просто купят.
Собственно ждать недолго осталось, будем посмотреть.
beregov_net 03 октября 2018 | 16:02
andreyoo: Индия хотела купить Су 57 , но потом сказала что самолёт гамно и отказалась , вышла из проекта , с Арматой может случится такая же история , её кроме парада нигде не видели , какой это танк не известно , одни хвалебные речёвки пацреотав и никаких технических подробностей , фейковый танк как и всё остальное
novyrusich 03 октября 2018 | 16:11
andreyoo: Не купят, дурачок в шляпке, не купят. Сама Россия покупать эту дрянь не хочет.
А индийцы что идиоты?
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки "Армата" из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации, рассказал журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
"Ну и зачем наводнять "Арматами" все вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом
РИА Новости https://ria.ru/arms/20180730/1525561724.html
"У нас особой нужды в этом (массовых закупках новой техники. — Прим. ред.) нет, эти модели достаточно дорогостоящие по отношению к существующим", — рассказал вице-премьер.
Вместо этого меньшие средства идут на модернизацию старой техники, позволяя экономить бюджетные средства.
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Только идиоты могут вообразит, что при этом индийцы будут закупать эту дрянь.
unprejudiced 03 октября 2018 | 15:40
Слава Великой России, слава Путину и Единой России!
vilingrad 03 октября 2018 | 16:00
unprejudiced: Слава Великой России, слава Путину и Единой России!( смех в зале)
raffal 03 октября 2018 | 16:34
unprejudiced:
Простите, а в чём величие России? По всем признакам величия XXI века, Россия просто очень большая, запущенная, но не великая страна. Размер территории и величина дубины давно уже не признаки величия.
sasass 03 октября 2018 | 15:45
Ничего не получиться,с ручным трудом столько танков не настрогаешь ....
jetsam 03 октября 2018 | 15:47
sasass: какого вы низкого мнения о советских гулагах....
еще как настрогают эти вротенберги и дерибсаски.
alger 03 октября 2018 | 16:07
я с индусами 30 лет работал.
они подлы , но не идиоты.
и покупать даже нашару танки(аж 1700) все достижение которых
недопроезд по площади?
не верю, пургу гонят
jetsam 03 октября 2018 | 16:33
alger: ну почему пургу :) помнится сухой суперджет в количестве 100 (сто) штук в индонезии (или малазии?) хотела купить (якобы) фирма с капиталом в 10.000 и созданная за неделю до "предложения" :) это пиар, а не пурга.
apels 03 октября 2018 | 16:31
Ага, что-то мне это напоминает. Строительство истребителя 5-ого поколения. За счет и при технологиях Индии. Кончилось провалом.
zhrv 03 октября 2018 | 16:33
- "Главный кандидат – новейший российский танк Армата."
Ой ли? Только если даром, как обычно.
bossalex 03 октября 2018 | 16:54
Во денег пенсионерам прилетит, жалко только пенсионерам из оборонки)