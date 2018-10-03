Армия Индии собирается закупить 1770 современных танков взамен устаревших Т-72

Главный кандидат – новейший российский танк Армата. Сделка оценивается в 4,5 миллиарда долларов, — сообщило издание Индиан дифенс ньюс. 4-5 октября президент Путин проведет переговоры с руководством Индии, ожидается подписание оборонных контрактов на 10 миллиардов долларов, — напоминает газета.