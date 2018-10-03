На Васильевском спуске в Москве некий человек угрожает совершить самоубийство, — сообщает источник Интерфакса. По словам собеседника агентства, мужчина на «Мерседесе-Гелендвагене» пытался проехать на Красную площадь. Он требует встречи с руководством страны. По данным телеграм-канала 112, водитель автомобиля – житель Приморья. Он заявляет, что в автомобиле баллон с газом и угрожает его взорвать. По версии Мэша, водитель требует встречи с главы Росгвардии Виктором Золотовым.