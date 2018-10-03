На Васильевском спуске в Москве некий человек угрожает совершить самоубийство
На Васильевском спуске в Москве некий человек угрожает совершить самоубийство, — сообщает источник Интерфакса. По словам собеседника агентства, мужчина на «Мерседесе-Гелендвагене» пытался проехать на Красную площадь. Он требует встречи с руководством страны. По данным телеграм-канала 112, водитель автомобиля – житель Приморья. Он заявляет, что в автомобиле баллон с газом и угрожает его взорвать. По версии Мэша, водитель требует встречи с главы Росгвардии Виктором Золотовым.
Комментарии10
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yulya_tsikina_22 03 октября 2018 | 15:35
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equus 03 октября 2018 | 15:36
Тоже дуэлянт..?
;-)
polikarpich 03 октября 2018 | 15:48
equus: Оп-па!!! Заодно посмотрим на готовность главного "дуэлянта" к поединку. Как, примет вызов или нет?
paroho_d 03 октября 2018 | 15:42
На газовых баллонах еще дуэлей не было! Вот бы посмотреть!
elzbeta 03 октября 2018 | 16:58
paroho_d: Осталось только вспомнить Остапа Бендера и его дуэль на мясорубках. В современном маразме, как раз то, что надо))))
aleks_3310 03 октября 2018 | 15:47
Золотов! Выходи!
polikarpich 03 октября 2018 | 15:50
aleks_3310: Выходи, подлый трус!!!
:-)
equus 03 октября 2018 | 16:00
polikarpich:
"Это низко, Золотов!"...
;-)))
chubazzl 03 октября 2018 | 15:51
Если на "Гелике", то должен поддерживать всю эту мразь, а не дурака валять.
sasass 03 октября 2018 | 15:52
Главный гвардеец в ступоре - он не знает что делать , все вызывают его на дуэль...