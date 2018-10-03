Путин: США внешней политикой подрывают веру в доллар, как универсальный инструмент и единственную резервную валюту
США своей внешней политикой подрывают веру в доллар, как универсальный инструмент и единственную резервную валюту, — считает президент Путин. Как выразился Путин, американские власти «реально пилят сук, на котором сидят». Путин уверен, что это типичная ошибка любой империи.
Сегодня в российском правительстве признали, что разрабатывают план по снижению зависимости экономики России от доллара. Утверждается, что речь о запрете американской валюты и расчета долларами не идет.
Комментарии42
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spb_aborigen 03 октября 2018 | 15:33
Еще один кремлевский мечтатель.
johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 15:34
Если/когда наши власти заявляют народу:"Вам волноваться НЕ О ЧЕМ!" - наш народ ТВЁРДО знает ЧТО надо делать! и Лучше - Срочно!!!!
На Старт! Внимание! Побежали!!!!
alex_0049 03 октября 2018 | 15:37
.. они просто делят мир, на своих и тех кто ищет альтернативу доллару.........
gonduras_on_colima 03 октября 2018 | 15:47
Вот гады амеры со своей внешней политикой - и с оккупацией Крыма не согласны, и против войны в Лугандоне выступают, плющат диктаторов и страны-террористы.
И этим самым подрывают веру в доллар.
luger_max_otto 03 октября 2018 | 15:55
Не-а. Тут, похоже, результат аргентинского кокаина.
vilingrad 03 октября 2018 | 16:18
alex_0049: spb_aborigen: Разговорился Вольдемар...прорвало. Понесло говно по кремлевской трубе:)
danko1 03 октября 2018 | 15:40
johnbmw: Тупица Путин, обваливший рубль в 2 раза, предварительно повысив зарплату себе, чиновникам и депутатам в 2 раза, умудрился даже рубль так обвалить.
Население срочно закроет оставшиеся долларовые вклады, пока их власть не закрыла, т.к. понимает, что ничего хорошего ждать от этой власти нельзя.
vezdehod 03 октября 2018 | 15:43
Царя батюшку Пронесло - видимо не успел добежать до сортира. Стареет на глазах.
dvdd 03 октября 2018 | 15:49
johnbmw: вова, ты со своими портянками заманал со своими Сша. Расскажи лучше что россиян ждёт
dorin1987 03 октября 2018 | 16:04
dvdd: Как что? Противостояние США :) Они же, США, завидуют тому, какие ымперцы РФ скрепные и православнутые, завидует их ымперскости, от того все мысли ымерцев РФ должны быть о тех, кто гадит им от зависти, обрушивает рубль, лишает пенсий и в подъездах испражняется - о США.
Просто же все :)
ansata 03 октября 2018 | 16:30
dvdd: Лучше и не рассказывать((
yulya_tsikina_22 03 октября 2018 | 15:35
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johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 15:37
yulya_tsikina_22: гражданка, у вас там ОЧЕРЕДЬ уже за горизонт уходит ... ;-))))))))))))
ohrjr 03 октября 2018 | 15:58
yulya_tsikina_22: А не совсем реальный секс могёшь?
alena01 03 октября 2018 | 15:36
Сам то Вовик понятно - ни черта не понимает в денежном обращении...
Но где же он таких тупых консультантов нашел - тоже из охранников???
johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 15:38
alena01: ... нуууу - ещё из соседей по Озеру и по Питеру ...
ohrjr 03 октября 2018 | 16:00
alena01: Ему Мадуро присоветовал, он из охранников и имеет большой опыт по обвалу экономики!
tag188 03 октября 2018 | 15:37
Нечто подобное совсем недавно несли в Венесуэле...
nitsahon 03 октября 2018 | 15:37
упомянув про ошибки США, Путин скромно умолчал об ошибках собственной империи...а они, к сожалению, гораздо более серьезные и печальные, чем американские..
piterrr 03 октября 2018 | 15:42
Если какой-то гопник подзаборный испражняется о средстве расчёта мировой финансовой системы значит опять эта шваль гэбистская будет грабить!
polikarpich 03 октября 2018 | 15:45
piterrr: Так оскорбили же его чувства верующего в доллар!
ivar1964 03 октября 2018 | 15:48
Президент России всерьез озабочен долларом. "И не надо других забот!"
kmndr 03 октября 2018 | 15:51
Щас какую нибудь Бабу на первом канале покажут - устала я от этих долларов, ох устала.
vinnidi 03 октября 2018 | 15:57
kmndr: +100500!!!
irinaapril 03 октября 2018 | 15:59
kmndr: и пойдёт торжественно в обменный пункт менять свои треклятые 50 долларов по честному патриотичному курсу на родные, самые устойчивые в мире денежные единицы- рубли.
nikolaitschi 03 октября 2018 | 15:53
Языком метут, как метлой машут, заразы!
Сам добил страну до состояния бочки с битумом, а рассуждает, как настоящий. Для того, чтобы стать держателем мировой валюты, трепать языком не достаточно, нужно стать гарантом стабильности и самой стабильностью. В детстве был такой пацанчик. Залезет в грязную лужу, чтобы не достать, и начинает на всех тянуть.Рядом с ним кирпичи бросают, он весь в грязи, са стоит и самовыражается. Тьфу!
solonko 03 октября 2018 | 16:00
nikolaitschi: Хорошая метафора.
profi1962 03 октября 2018 | 15:53
А Васька слушает, да ест!
ohrjr 03 октября 2018 | 15:55
Советчик, мля-тля, чего бы понимал! Юристом не стал, разведчиком тоже, стал весьма никудышным пересидентом, автором стабилиздеца! Теперь к доллару пристал... У нас страна советов, вот он и раздает! На себя оборотись, кум!
irinaapril 03 октября 2018 | 15:56
Конечно же, сейчас весь мир перейдёт на рубль, тот самый, за который теперь, как предрекал М.Е.Салтыков-Щедрин, уже в морду готовы дать.
piter_ug 03 октября 2018 | 15:56
У едропутов, так точно подрывают!
А уж когда начнут раскулачивать их счета и недвижимость в Европе и Америке, так вообще подорвут.
solonko 03 октября 2018 | 15:57
Любопытно, а каким по счету руководителем России/СССР, который "хоронит" США, является Путин?
Вообще, "хоронить" США - плохая примета.
oneoretwo 03 октября 2018 | 15:57
...перевод: в то время, когда наши космические корабли бороздят просторы вселенной...
(ну, те, которые исчо без дырок...)
eduard53 03 октября 2018 | 15:59
* * *
О как! Штаты политикой внешней своей
Пилят сук, на котором сидят, подрывая
Веру в бакс. То ли дело – Россия, рублей
Привлекательность день ото дня повышая.
eduard53 03 октября 2018 | 16:33
* * *
Чем печься о промахах США,
В домашние вникни заботы,
Покуда твои космолёты
Не кличут "Батут & Дуршлаг".
sasass 03 октября 2018 | 16:01
Печется о богатейшей стране , а о своей ,нищей , и не думает...
yakutt86 03 октября 2018 | 16:08
Не все, оказывается, готовы лизать задницу Большому заокеанскому Брату.
solonko 03 октября 2018 | 16:18
yakutt86: А за пределами "русского мира" вообще не готовы даже мыслить такими категориями, как "лизать кому-либо задницу".
yakutt86 03 октября 2018 | 16:59
solonko: мыслить не готовы, но лижут исправно
vblack 03 октября 2018 | 16:08
Американские агрессоры по всему миру вмешиваются во внутренние дела сов... России
olegalekseev 03 октября 2018 | 16:26
Ну не в курсе человек, что такое "резервная валюта" и вообще деньги.
Рассуждал бы лучше о "геополитике" и прочей астрологии...
al192 03 октября 2018 | 16:44
Напоминает войну Эллочки Щукиной с Вандербильдихой из "12 стульев".