Путин: США внешней политикой подрывают веру в доллар, как универсальный инструмент и единственную резервную валюту

США своей внешней политикой подрывают веру в доллар, как универсальный инструмент и единственную резервную валюту, — считает президент Путин. Как выразился Путин, американские власти «реально пилят сук, на котором сидят». Путин уверен, что это типичная ошибка любой империи.

Сегодня в российском правительстве признали, что разрабатывают план по снижению зависимости экономики России от доллара. Утверждается, что речь о запрете американской валюты и расчета долларами не идет.