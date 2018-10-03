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15:31, 03 октября 2018

Путин: США внешней политикой подрывают веру в доллар, как универсальный инструмент и единственную резервную валюту

США своей внешней политикой подрывают веру в доллар, как универсальный инструмент и единственную резервную валюту, — считает президент Путин. Как выразился Путин, американские власти «реально пилят сук, на котором сидят». Путин уверен, что это типичная ошибка любой империи.
Сегодня в российском правительстве признали, что разрабатывают план по снижению зависимости экономики России от доллара. Утверждается, что речь о запрете американской валюты и расчета долларами не идет.

Комментарии

42

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spb_aborigen 03 октября 2018 | 15:33

Еще один кремлевский мечтатель.

johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 15:34

Если/когда наши власти заявляют народу:"Вам волноваться НЕ О ЧЕМ!" - наш народ ТВЁРДО знает ЧТО надо делать! и Лучше - Срочно!!!!

На Старт! Внимание! Побежали!!!!

alex_0049 03 октября 2018 | 15:37




.. они просто делят мир, на своих и тех кто ищет альтернативу доллару.........


gonduras_on_colima 03 октября 2018 | 15:47

Вот гады амеры со своей внешней политикой - и с оккупацией Крыма не согласны, и против войны в Лугандоне выступают, плющат диктаторов и страны-террористы.
И этим самым подрывают веру в доллар.

luger_max_otto 03 октября 2018 | 15:55

Не-а. Тут, похоже, результат аргентинского кокаина.

vilingrad 03 октября 2018 | 16:18

alex_0049: spb_aborigen: Разговорился Вольдемар...прорвало. Понесло говно по кремлевской трубе:)

danko1 03 октября 2018 | 15:40

johnbmw: Тупица Путин, обваливший рубль в 2 раза, предварительно повысив зарплату себе, чиновникам и депутатам в 2 раза, умудрился даже рубль так обвалить.
Население срочно закроет оставшиеся долларовые вклады, пока их власть не закрыла, т.к. понимает, что ничего хорошего ждать от этой власти нельзя.

vezdehod 03 октября 2018 | 15:43

Царя батюшку Пронесло - видимо не успел добежать до сортира. Стареет на глазах.

dvdd 03 октября 2018 | 15:49

johnbmw: вова, ты со своими портянками заманал со своими Сша. Расскажи лучше что россиян ждёт

dorin1987 03 октября 2018 | 16:04

dvdd: Как что? Противостояние США :) Они же, США, завидуют тому, какие ымперцы РФ скрепные и православнутые, завидует их ымперскости, от того все мысли ымерцев РФ должны быть о тех, кто гадит им от зависти, обрушивает рубль, лишает пенсий и в подъездах испражняется - о США.
Просто же все :)

ansata 03 октября 2018 | 16:30

dvdd: Лучше и не рассказывать((

yulya_tsikina_22 03 октября 2018 | 15:35

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johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 15:37

yulya_tsikina_22: гражданка, у вас там ОЧЕРЕДЬ уже за горизонт уходит ... ;-))))))))))))

ohrjr 03 октября 2018 | 15:58

yulya_tsikina_22: А не совсем реальный секс могёшь?

alena01 03 октября 2018 | 15:36

Сам то Вовик понятно - ни черта не понимает в денежном обращении...
Но где же он таких тупых консультантов нашел - тоже из охранников???

johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 15:38

alena01: ... нуууу - ещё из соседей по Озеру и по Питеру ...

ohrjr 03 октября 2018 | 16:00

alena01: Ему Мадуро присоветовал, он из охранников и имеет большой опыт по обвалу экономики!

tag188 03 октября 2018 | 15:37

Нечто подобное совсем недавно несли в Венесуэле...

nitsahon 03 октября 2018 | 15:37

упомянув про ошибки США, Путин скромно умолчал об ошибках собственной империи...а они, к сожалению, гораздо более серьезные и печальные, чем американские..

piterrr 03 октября 2018 | 15:42

Если какой-то гопник подзаборный испражняется о средстве расчёта мировой финансовой системы значит опять эта шваль гэбистская будет грабить!

polikarpich 03 октября 2018 | 15:45

piterrr: Так оскорбили же его чувства верующего в доллар!

ivar1964 03 октября 2018 | 15:48

Президент России всерьез озабочен долларом. "И не надо других забот!"

kmndr 03 октября 2018 | 15:51

Щас какую нибудь Бабу на первом канале покажут - устала я от этих долларов, ох устала.

vinnidi 03 октября 2018 | 15:57

kmndr: +100500!!!

irinaapril 03 октября 2018 | 15:59

kmndr: и пойдёт торжественно в обменный пункт менять свои треклятые 50 долларов по честному патриотичному курсу на родные, самые устойчивые в мире денежные единицы- рубли.

nikolaitschi 03 октября 2018 | 15:53

Языком метут, как метлой машут, заразы!
Сам добил страну до состояния бочки с битумом, а рассуждает, как настоящий. Для того, чтобы стать держателем мировой валюты, трепать языком не достаточно, нужно стать гарантом стабильности и самой стабильностью. В детстве был такой пацанчик. Залезет в грязную лужу, чтобы не достать, и начинает на всех тянуть.Рядом с ним кирпичи бросают, он весь в грязи, са стоит и самовыражается. Тьфу!

solonko 03 октября 2018 | 16:00

nikolaitschi: Хорошая метафора.

profi1962 03 октября 2018 | 15:53

А Васька слушает, да ест!

ohrjr 03 октября 2018 | 15:55

Советчик, мля-тля, чего бы понимал! Юристом не стал, разведчиком тоже, стал весьма никудышным пересидентом, автором стабилиздеца! Теперь к доллару пристал... У нас страна советов, вот он и раздает! На себя оборотись, кум!

irinaapril 03 октября 2018 | 15:56

Конечно же, сейчас весь мир перейдёт на рубль, тот самый, за который теперь, как предрекал М.Е.Салтыков-Щедрин, уже в морду готовы дать.

piter_ug 03 октября 2018 | 15:56

У едропутов, так точно подрывают!
А уж когда начнут раскулачивать их счета и недвижимость в Европе и Америке, так вообще подорвут.

solonko 03 октября 2018 | 15:57

Любопытно, а каким по счету руководителем России/СССР, который "хоронит" США, является Путин?
Вообще, "хоронить" США - плохая примета.

oneoretwo 03 октября 2018 | 15:57

...перевод: в то время, когда наши космические корабли бороздят просторы вселенной...
(ну, те, которые исчо без дырок...)

eduard53 03 октября 2018 | 15:59

* * *
О как! Штаты политикой внешней своей
Пилят сук, на котором сидят, подрывая
Веру в бакс. То ли дело – Россия, рублей
Привлекательность день ото дня повышая.

eduard53 03 октября 2018 | 16:33

* * *
Чем печься о промахах США,
В домашние вникни заботы,
Покуда твои космолёты
Не кличут "Батут & Дуршлаг".

sasass 03 октября 2018 | 16:01

Печется о богатейшей стране , а о своей ,нищей , и не думает...

yakutt86 03 октября 2018 | 16:08

Не все, оказывается, готовы лизать задницу Большому заокеанскому Брату.

solonko 03 октября 2018 | 16:18

yakutt86: А за пределами "русского мира" вообще не готовы даже мыслить такими категориями, как "лизать кому-либо задницу".

yakutt86 03 октября 2018 | 16:59

solonko: мыслить не готовы, но лижут исправно

vblack 03 октября 2018 | 16:08

Американские агрессоры по всему миру вмешиваются во внутренние дела сов... России

(комментарий скрыт)

olegalekseev 03 октября 2018 | 16:26

Ну не в курсе человек, что такое "резервная валюта" и вообще деньги.
Рассуждал бы лучше о "геополитике" и прочей астрологии...

al192 03 октября 2018 | 16:44

Напоминает войну Эллочки Щукиной с Вандербильдихой из "12 стульев".

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