Марк Урбан: Скрипали общаются с людьми через социальные сети и по электронной почте, а также встречаются с друзьями

Сергей и Юлия Скрипали общаются с людьми через социальные сети и по электронной почте, а также встречаются с друзьями, — утверждает журналист Марк Урбан, которого цитирует русская служба ВВС. Где находятся бывший полковник ГРУ и его дочь до сих пор неизвестно; по некоторым данным, они содержатся на британской военной базе. Лондон категорически отказывается от правовой помощи Москвы в расследовании этого отравления.