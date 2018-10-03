Марк Урбан: Скрипали общаются с людьми через социальные сети и по электронной почте, а также встречаются с друзьями
Сергей и Юлия Скрипали общаются с людьми через социальные сети и по электронной почте, а также встречаются с друзьями, — утверждает журналист Марк Урбан, которого цитирует русская служба ВВС. Где находятся бывший полковник ГРУ и его дочь до сих пор неизвестно; по некоторым данным, они содержатся на британской военной базе. Лондон категорически отказывается от правовой помощи Москвы в расследовании этого отравления.
Комментарии8
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yulya_tsikina_22 03 октября 2018 | 15:33
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dobrabi 03 октября 2018 | 15:52
Какая, к хренам собачьим, "правовая помощь"?! РедакцЫя! Ёлки зелёные! Это уже даже не смешно. Вы что там, совсем обалдели? Я понимаю, что у вас русский - не родной, но тогда наймите переводчика!
eduard53 03 октября 2018 | 15:37
Как неоднократно забаненный за взгляды, робко интересуюсь -
чтО, вся эховская цензур-модер-банда не в силах забанить тутошнюю рекламу
портян-блядва?
jetsam 03 октября 2018 | 15:45
eduard53: у них нет спецов, что владеют "регулярными выражениями"(маска\шаблон).
как путен - только ручной однокнопочный режим....
jetsam 03 октября 2018 | 15:39
@отказывается от правовой помощи Москвы в расследовании этого отравления. @
да ты что.........
после интервью боширова и петрова - только идиот примет помощь от новичка....
piterjanis 03 октября 2018 | 16:23
так жив предатель Родины?
tttyyy 03 октября 2018 | 16:31
piterjanis: таких точно надо отправлять к праотцам, всех этих Скрипалей, Гордиевских, Резунов, Калугиных....
piterjanis 03 октября 2018 | 16:48
tttyyy: презирать их точно нужно и щемить