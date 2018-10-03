Президент Путин снова вынужден отвечать на вопросы по т.н. «делу Скрипалей»

Сегодня это произошло на международном энергетическом форуме.

Владимир Путин назвал отравленного в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля «подонком» и «предателем родины».

«Представьте, вы гражданин своей собственной страны. Вдруг у вас возникает человек, который предаёт свою страну. Как вы к нему отнесётесь? Или любой здесь сидящий представитель любой страны. Он просто подонок, вот и всё. А вокруг этого развернули целую информационную кампанию».