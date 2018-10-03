Президент Путин снова вынужден отвечать на вопросы по т.н. «делу Скрипалей»
Сегодня это произошло на международном энергетическом форуме.
Владимир Путин назвал отравленного в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля «подонком» и «предателем родины».
«Представьте, вы гражданин своей собственной страны. Вдруг у вас возникает человек, который предаёт свою страну. Как вы к нему отнесётесь? Или любой здесь сидящий представитель любой страны. Он просто подонок, вот и всё. А вокруг этого развернули целую информационную кампанию».
Комментарии49
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vagrancy 03 октября 2018 | 15:32
Очень информативная новость :-)
putrrot 03 октября 2018 | 15:33
vagrancy: Учитесь читать между строк, скоро пригодится
johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 15:36
Гнилые отмазки ... не Канают ...
zapadnay 03 октября 2018 | 15:42
johnbmw:
И что? Вопрос задан, а где ответ?
danko1 03 октября 2018 | 15:53
johnbmw: Этому вруну никто не верит, даже 86%.
Но он продолжает врать, иначе он не может. На лжи у него всё его беззаконие и преступный его режим держится.
splin2 03 октября 2018 | 16:04
danko1:" Он просто подонок, вот и все"
,Читай: "отравили и правильно сделали, вот и все"
taglit 03 октября 2018 | 16:33
splin2: как то он уже обделался, заявляя об обычных гражданских лицах...
теперь высказывайся, не высказывайся - все равно воняет!
freedommen 03 октября 2018 | 16:10
johnbmw: Угу. Теперь то же самое про Асада. Травит и убивает собственный народ. Он - подонок. Теперь про наших коррупционеров. Грабят и делают сочные отбивные из собственного народа. Они - подонки. Или все-таки народ - подонки? Очень трудно понять этого п...а . Он же, по недоразумению, президента страны где то ли народ - подонки, то ли их грабители и убийцы - подонки. Все очень сложно.
vezdehod 03 октября 2018 | 15:37
Здорово его ЗАКОЛБАСИЛО от этого вопроса - аж посинел от ярости.
dobrabi 03 октября 2018 | 15:47
vezdehod: Слыш, внедорожник! Это уже клиника. В новости нет ни картинки, ни вопроса, ни ответа. Задумайся.
kottigr1 03 октября 2018 | 16:01
dobrabi: А кто виноват в том, что Путин врет даже когда молчит ?
dobrabi 03 октября 2018 | 16:04
kottigr1: Грибы виноваты. Трава. Таблетки разные и алкоголь. Завязывай с этой ботвой и молчащий Путин врать сразу перестанет.
kottigr1 03 октября 2018 | 16:09
dobrabi: Так как же его завязать то.. Даже фрау Меркель не понимает как именно.. Это же - гарант.. !
dobrabi 03 октября 2018 | 16:20
kottigr1: Да ты как хочешь своё зелье называй. Хоть "гарант" хоть "барант". Завязывай - и точка. В кино сходи. В цирк. Если дети есть (задумайся, в почту загляни) - детЯм позвони. Обрадуй.
Короче, возьми себя в руки, глядишь - жизнь и наладится.
kottigr1 03 октября 2018 | 16:25
dobrabi: Завязывай - и точка.
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Ну вот Вам же всё это не помогло, а другим советуете...
vezdehod 03 октября 2018 | 16:21
dobrabi:
Слыш, внедорожник! Это уже клиника. В новости нет ни картинки, ни вопроса, ни ответа. Задумайся.
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Не смотри "Кисель-ТВ", а почаще заходи в ГУГЛ.
dobrabi 03 октября 2018 | 16:31
vezdehod: Да я, как не зайду в ГУГЛ, там ты с протянутой рукой у входа сидишь. Я уже задолбался тебе пятаки подавать. Всё. Иди работай.
luger_max_otto 03 октября 2018 | 15:52
А что ему делать? Нагадил- нехай отвечает.
vladimirgornitsky 03 октября 2018 | 15:52
vezdehod:
Да, раздражен Путин до крайности. Сам поставил себя в идиотское положение, заявив, что "нашли" эту парочку.
А когда раздражен, всегда хамит и говорит явные глупости. Причем саморазоблачительные, себе во вред.
vilingrad 03 октября 2018 | 16:04
putrrot: "...за это мы его траванули- а на Западе развернули информационную войну, непонятно почему"
А что там на форуме Вове еще было непонятно, и чего еще соврал? Читать эту путиблевотину неохота...
slovoidelo199 03 октября 2018 | 16:09
putrrot: вот-вот!
перевод с пацанского языка на нормальный:
""все правильно было задумано но не до конца выполнено и это очень жаль"
pusin_patriot 03 октября 2018 | 15:36
vagrancy: Пусть привыкает. Теперь это его реальность, вопросы о его возможной причастности к международному терроризму и прямого приказа на применение химического оружия.
johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 15:39
pusin_patriot +1!!! ... : Теперь это с ним ПОЖИЗНЕННО ... и ничего ему уже не поможет ...
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equus 03 октября 2018 | 15:34
И что сказал..?
matsuvi 03 октября 2018 | 15:36
equus: Сказал, что Скрипаль-предатель и подонок. Считай, что признался в убийстве.
vinnidi 03 октября 2018 | 15:53
matsuvi: Вообще то чекист никогда этого и не скрывал!!!
alena01 03 октября 2018 | 15:34
Мухобойка все ближе и ближе бъет по моли...
fikus74 03 октября 2018 | 15:34
вот и спалился плешивый - он страну считает своей собственностью
vezdehod 03 октября 2018 | 15:39
fikus74:
вот и спалился плешивый - он страну считает своей собственностью
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Вот что значит ХОРОШО поставленный вопрос - это нужно уметь.
profi1962 03 октября 2018 | 15:51
vezdehod: 100%
sparky 03 октября 2018 | 15:37
Судя по цитатам, Путин дурачка разыгрывает.
ugas 03 октября 2018 | 15:43
sparky: Это ему не привыкать.
dwon 03 октября 2018 | 15:38
Исчерпывающая информация. Браво.
weeta 03 октября 2018 | 15:44
Теперь у Путина Скрипаль - страшный предатель? Зачем тогда заводили уголовное дело о покушении на российского гражданина в проклятой Европе?
andreyoo 03 октября 2018 | 15:45
Эхо, дарю заголовок "Путин ответил за Скрипалей!"
kottigr1 03 октября 2018 | 15:49
andreyoo: Бросаю свои 5 копеек..
"Путин в ответе за Скрипалей!"
scorpio_ 03 октября 2018 | 15:57
kottigr1: Заголовок должен быть кратким: "Явка с повинной"
profi1962 03 октября 2018 | 15:49
Ну он же сказал, "что простые гражданские люди, ничего там нет". А оказывается есть. Вот он и кинулся отбрехиваться, но как то не очень получается. Он их погнал на растерзание на РТ к Симонян. Ему и держать ответ. А Песков, пургу как нес, так и несет.
oneoretwo 03 октября 2018 | 15:49
...плешивого плющит так, что запретил йеху что-либо печатать...
kasperyan 03 октября 2018 | 15:58
Вот, а Скрипаль первый канал смотрел, родину любил из британии, а Володя его подонком назвал! Вах, как нехорошо!
tanber 03 октября 2018 | 15:59
И что теперь? Больной человек!
barssuk 03 октября 2018 | 16:00
Гэбешный подонок!
oneoretwo 03 октября 2018 | 16:02
...а по сабжу чего ? новые "талоны" на эл.энергию для граждан энергетической сверхдержавы показывал ?
yuriyp 03 октября 2018 | 16:03
Типа, ну траванули предателя в чужой стране, в чем проблема, из-за чего кипеж?...
drulyk 03 октября 2018 | 16:18
Кароч, из слов Солнцеликого как всегда - всем всё ясно, но ничего не понятно.
Ждём 3.14ськова, на него все надежды.
Может он прояснит ситуацию, кто предатель?, где подлец?
vedma2017 03 октября 2018 | 16:27
Всех подонков следует убить ? Но тогда первым - путина.
vedma2017 03 октября 2018 | 16:29
И, кстати, путин, практически, признался в организации убийства.
rrhhll 03 октября 2018 | 16:38
Путин признал, что отравили мы. Вскрылось его враньё про то, что это не гру. Он врёт всё время, ему уже никто не верит. И про жертвы в Сирии, что не гибнут мирные люди от нашего оружия, и про количество погибших наших в этой войне, уменьшая наши жертвы. (А погибших под Сочи разве не нужно учитывать как жертвы, ведь летели в Сирию), Враль, которому никто не верит, не может быть президентом страны. Из народа выжимают масло, повышая тарифы, налоги и поднимая возраст пенсионеров. А друзьям-олигархам компенсирует убытки от санкций из бюджета! Таков слуга народа!