Z Архив новостей новости
5 49 6 10439
15:30, 03 октября 2018

Президент Путин снова вынужден отвечать на вопросы по т.н. «делу Скрипалей»

Сегодня это произошло на международном энергетическом форуме.

Владимир Путин назвал отравленного в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля «подонком» и «предателем родины».

«Представьте, вы гражданин своей собственной страны. Вдруг у вас возникает человек, который предаёт свою страну. Как вы к нему отнесётесь? Или любой здесь сидящий представитель любой страны. Он просто подонок, вот и всё. А вокруг этого развернули целую информационную кампанию».

Комментарии

49

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

vagrancy 03 октября 2018 | 15:32

Очень информативная новость :-)

putrrot 03 октября 2018 | 15:33

vagrancy: Учитесь читать между строк, скоро пригодится

johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 15:36

Гнилые отмазки ... не Канают ...

zapadnay 03 октября 2018 | 15:42

johnbmw:
И что? Вопрос задан, а где ответ?

danko1 03 октября 2018 | 15:53

johnbmw: Этому вруну никто не верит, даже 86%.
Но он продолжает врать, иначе он не может. На лжи у него всё его беззаконие и преступный его режим держится.

splin2 03 октября 2018 | 16:04

danko1:" Он просто подонок, вот и все"
,Читай: "отравили и правильно сделали, вот и все"

taglit 03 октября 2018 | 16:33

splin2: как то он уже обделался, заявляя об обычных гражданских лицах...
теперь высказывайся, не высказывайся - все равно воняет!

freedommen 03 октября 2018 | 16:10

johnbmw: Угу. Теперь то же самое про Асада. Травит и убивает собственный народ. Он - подонок. Теперь про наших коррупционеров. Грабят и делают сочные отбивные из собственного народа. Они - подонки. Или все-таки народ - подонки? Очень трудно понять этого п...а . Он же, по недоразумению, президента страны где то ли народ - подонки, то ли их грабители и убийцы - подонки. Все очень сложно.

vezdehod 03 октября 2018 | 15:37

Здорово его ЗАКОЛБАСИЛО от этого вопроса - аж посинел от ярости.

dobrabi 03 октября 2018 | 15:47

vezdehod: Слыш, внедорожник! Это уже клиника. В новости нет ни картинки, ни вопроса, ни ответа. Задумайся.

kottigr1 03 октября 2018 | 16:01

dobrabi: А кто виноват в том, что Путин врет даже когда молчит ?

dobrabi 03 октября 2018 | 16:04

kottigr1: Грибы виноваты. Трава. Таблетки разные и алкоголь. Завязывай с этой ботвой и молчащий Путин врать сразу перестанет.

kottigr1 03 октября 2018 | 16:09

dobrabi: Так как же его завязать то.. Даже фрау Меркель не понимает как именно.. Это же - гарант.. !

dobrabi 03 октября 2018 | 16:20

kottigr1: Да ты как хочешь своё зелье называй. Хоть "гарант" хоть "барант". Завязывай - и точка. В кино сходи. В цирк. Если дети есть (задумайся, в почту загляни) - детЯм позвони. Обрадуй.
Короче, возьми себя в руки, глядишь - жизнь и наладится.

kottigr1 03 октября 2018 | 16:25

dobrabi: Завязывай - и точка.
--------------------------------------------------------
Ну вот Вам же всё это не помогло, а другим советуете...

vezdehod 03 октября 2018 | 16:21

dobrabi:
Слыш, внедорожник! Это уже клиника. В новости нет ни картинки, ни вопроса, ни ответа. Задумайся.
========================================================================
Не смотри "Кисель-ТВ", а почаще заходи в ГУГЛ.

dobrabi 03 октября 2018 | 16:31

vezdehod: Да я, как не зайду в ГУГЛ, там ты с протянутой рукой у входа сидишь. Я уже задолбался тебе пятаки подавать. Всё. Иди работай.

luger_max_otto 03 октября 2018 | 15:52

А что ему делать? Нагадил- нехай отвечает.

vladimirgornitsky 03 октября 2018 | 15:52

vezdehod:
Да, раздражен Путин до крайности. Сам поставил себя в идиотское положение, заявив, что "нашли" эту парочку.
А когда раздражен, всегда хамит и говорит явные глупости. Причем саморазоблачительные, себе во вред.

vilingrad 03 октября 2018 | 16:04

putrrot: "...за это мы его траванули- а на Западе развернули информационную войну, непонятно почему"
А что там на форуме Вове еще было непонятно, и чего еще соврал? Читать эту путиблевотину неохота...

slovoidelo199 03 октября 2018 | 16:09

putrrot: вот-вот!
перевод с пацанского языка на нормальный:
""все правильно было задумано но не до конца выполнено и это очень жаль"

pusin_patriot 03 октября 2018 | 15:36

vagrancy: Пусть привыкает. Теперь это его реальность, вопросы о его возможной причастности к международному терроризму и прямого приказа на применение химического оружия.

johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 15:39

pusin_patriot +1!!! ... : Теперь это с ним ПОЖИЗНЕННО ... и ничего ему уже не поможет ...

yulya_tsikina_22 03 октября 2018 | 15:33

❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk

equus 03 октября 2018 | 15:34

И что сказал..?

matsuvi 03 октября 2018 | 15:36

equus: Сказал, что Скрипаль-предатель и подонок. Считай, что признался в убийстве.

vinnidi 03 октября 2018 | 15:53

matsuvi: Вообще то чекист никогда этого и не скрывал!!!

alena01 03 октября 2018 | 15:34

Мухобойка все ближе и ближе бъет по моли...

fikus74 03 октября 2018 | 15:34

вот и спалился плешивый - он страну считает своей собственностью

vezdehod 03 октября 2018 | 15:39

fikus74:
вот и спалился плешивый - он страну считает своей собственностью
=================================================================
Вот что значит ХОРОШО поставленный вопрос - это нужно уметь.

profi1962 03 октября 2018 | 15:51

vezdehod: 100%

sparky 03 октября 2018 | 15:37

Судя по цитатам, Путин дурачка разыгрывает.

ugas 03 октября 2018 | 15:43

sparky: Это ему не привыкать.

dwon 03 октября 2018 | 15:38

Исчерпывающая информация. Браво.

weeta 03 октября 2018 | 15:44

Теперь у Путина Скрипаль - страшный предатель? Зачем тогда заводили уголовное дело о покушении на российского гражданина в проклятой Европе?

andreyoo 03 октября 2018 | 15:45

Эхо, дарю заголовок "Путин ответил за Скрипалей!"

kottigr1 03 октября 2018 | 15:49

andreyoo: Бросаю свои 5 копеек..
"Путин в ответе за Скрипалей!"

scorpio_ 03 октября 2018 | 15:57

kottigr1: Заголовок должен быть кратким: "Явка с повинной"

profi1962 03 октября 2018 | 15:49

Ну он же сказал, "что простые гражданские люди, ничего там нет". А оказывается есть. Вот он и кинулся отбрехиваться, но как то не очень получается. Он их погнал на растерзание на РТ к Симонян. Ему и держать ответ. А Песков, пургу как нес, так и несет.

oneoretwo 03 октября 2018 | 15:49

...плешивого плющит так, что запретил йеху что-либо печатать...

kasperyan 03 октября 2018 | 15:58

Вот, а Скрипаль первый канал смотрел, родину любил из британии, а Володя его подонком назвал! Вах, как нехорошо!

tanber 03 октября 2018 | 15:59

И что теперь? Больной человек!

barssuk 03 октября 2018 | 16:00

Гэбешный подонок!

oneoretwo 03 октября 2018 | 16:02

...а по сабжу чего ? новые "талоны" на эл.энергию для граждан энергетической сверхдержавы показывал ?

yuriyp 03 октября 2018 | 16:03

Типа, ну траванули предателя в чужой стране, в чем проблема, из-за чего кипеж?...

drulyk 03 октября 2018 | 16:18

Кароч, из слов Солнцеликого как всегда - всем всё ясно, но ничего не понятно.
Ждём 3.14ськова, на него все надежды.
Может он прояснит ситуацию, кто предатель?, где подлец?

vedma2017 03 октября 2018 | 16:27

Всех подонков следует убить ? Но тогда первым - путина.

vedma2017 03 октября 2018 | 16:29

И, кстати, путин, практически, признался в организации убийства.

rrhhll 03 октября 2018 | 16:38

Путин признал, что отравили мы. Вскрылось его враньё про то, что это не гру. Он врёт всё время, ему уже никто не верит. И про жертвы в Сирии, что не гибнут мирные люди от нашего оружия, и про количество погибших наших в этой войне, уменьшая наши жертвы. (А погибших под Сочи разве не нужно учитывать как жертвы, ведь летели в Сирию), Враль, которому никто не верит, не может быть президентом страны. Из народа выжимают масло, повышая тарифы, налоги и поднимая возраст пенсионеров. А друзьям-олигархам компенсирует убытки от санкций из бюджета! Таков слуга народа!

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 октября Поздравить…

5 341 6 5706 02.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Новости

США нанесут удар по ракетным системам РФ, если Москва нарушит договор о ликвидации ракет средней и малой дальности Об этом заявила американский постпред в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон…

5 174 6 41065
Блоги

+ В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20...

5 111 6 8321 09:21
8читать ;смотреть
Kсирия, оружие, рф, видео, события
Новости

СМИ: Уже в ближайшее время премьер Дмитрий Медведев утвердит план по отказу от доллара План не предусматривает никаких ограничительных или запретительных мер…

5 47 6 5185
Блоги

Карина Орлова журналист

Что надо знать о самом громком процессе в США В своей неуправляемой агрессии Кавано дошел до того, что обвинил демократов Комитета в заказной кампании против него с целью очернить его имя и разрушить жизнь, потому что демократы не могут пережить победу Трампа…

5 379 6 42849 01.10
Kсша, политика, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Историческое событие У меня спрашивали, кто выиграл? Расцениваю подобные вопросы, как направленные против единства и сплоченности чеченцев и ингушей. Я всё таки отвечу, и сделаю это с огромной уверенностью в правдивости слов…

5 54 6 14535 26.09
Kчечня, ингушетия, политика, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Мы будем продолжать, и рано или поздно мы эту реформу отменим. Вот, я могу сказать однозначно: если левые силы придут к власти, вернется старый пенсионный возраст…

5 62 6 12636 26.09
#слушать 36:13 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Голосование
Стыдно ли быть бедным?
5 121 6 16480 28.09
Блоги

Борис Жуйков: Ночь на баррикадах 3-4 октября 1993 На рассвете слышится стрельба со стороны Белого дома. Сначала не уверены, в какую сторону стреляют. Потом, когда ухают пушки, начинаем понимать, что армия наконец-то определилась и атакует Белый дом…

5 59 6 8314 09:14
Kистория, общество, власть, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ребята, давайте жить дружно! Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями…

5 171 6 25847 30.09
Kобщество, санкции, сша, рф, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Чтение – это косметическое лечение. Даже чтение самой сильной литературы. Помочь человеку может только человек…

5 91 6 14355 28.09
#слушать 01:44:45 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Kлитература, культура, быков, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Ответы посла России в США Анатолия Антонова на вопросы «Эха Москвы» На двусторонних отношениях сказывается внутриполитическая ситуация в США. Сейчас все в Америке диктуется предвыборной конъюнктурой. Русофобы всех мастей торопятся перед выборами заработать «политические очки»...

5 102 6 17143 27.09
Kсша, рф, дипломатия, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Отвлечь внимание от главного вопроса Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Т.Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России…

5 338 6 57560 27.09
Kвеликобритания, рф, скрипаль, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Полтавченко – давай, в отставку Сегодня с утра телеграмм-каналы сообщают о возможной отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Пишут даже, что он может уйти в отставку уже сегодня…

5 131 6 24728 11:09
Kпетербург, полтавченко, губернаторы, политика, мнения
Голосование
Готовы ли вы стать понятым за деньги?
5 39 6 7328 28.09
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Трудно быть Чубайсом Чубайс продолжает вздрагивать от любой тени и считать, что его воспринимают как «Доктора Зло», в то время как он пытался принести в Россию цивилизацию и рынок. Хотя почти всем на него наплевать…

5 56 6 11304 28.09
Kчубайс, общество, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

The Bell: Правительство России готовит свой проект по дедолларизации экономики страны Дмитрий Медведев может утвердить его уже через одну-две недели…

5 31 6 30270
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Теперь каждый турист, летящий в Анталию, на Кипр и в Тель-Авив, должен понимать, что у него есть шанс повторить судьбу малайского «Боинга», потому что его жизнь зависит от неграмотного сирийского оператора С-300...

5 240 6 129921 29.09
#слушать 49:33 8читать $скачать 11.3 МБ
Голосование
Стыдно ли быть бедным?
5 121 6 16480 28.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Это подло, Британия! Вранья у Путина и его подчиненных столько, что хватит не только на Россию. Перепроизводство…

5 357 6 248569 30.09
Kполитика, сша, общество, события
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Сотрудники ФСБ ищут тех, кто сдал журналистам анкеты Александра Петрова и Руслана Боширова, из-за проведения операции исчезли предложения «пробить по базам» определенных людей…

5 124 6 136015 27.09
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7311449
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3684212

Сегодня в эфире