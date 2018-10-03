Кандидат в президенты ФИДЕ британской гроссмейстер Найджел Шорт снял свою кандидатуру с выборов
Кандидат в президенты ФИДЕ британской гроссмейстер Найджел Шорт снял свою кандидатуру с выборов, — сообщает портал Chess24.com. В своей предвыборной речи Шорт выразил поддержку другому кандидату – Аркадию Дворковичу. Таким образом, теперь на пост главы организации претендуют два человека. Выборы пройдут на конгрессе ФИДЕ в Батуми. Для победы в первом туре нужно набрать 50% +1 голос.
Комментарии6
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lenin3 03 октября 2018 | 15:10
У Шорта,видимо,пополнился счёт в банке....
dunai10 03 октября 2018 | 15:25
lenin3: У Шорта,видимо,пополнился счёт в банке...
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И видимо Вы, его и пополнили.
alekseis 03 октября 2018 | 15:23
А Дворкович умеет в шахматы играть?
dunai10 03 октября 2018 | 15:33
alekseis: А Дворкович умеет в шахматы играть?
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Конечно умеет. Его отец Дворкович, Владимир Яковлевич (1937—2005) — международный шахматный арбитр, председатель коллегии судей Российской шахматной федерации, на протяжении многих лет друг и помощник чемпиона мира Гарри Каспарова.
sasass 03 октября 2018 | 15:55
Мэй не простит Шорту за это...