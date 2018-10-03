Кандидат в президенты ФИДЕ британской гроссмейстер Найджел Шорт снял свою кандидатуру с выборов, — сообщает портал Chess24.com. В своей предвыборной речи Шорт выразил поддержку другому кандидату – Аркадию Дворковичу. Таким образом, теперь на пост главы организации претендуют два человека. Выборы пройдут на конгрессе ФИДЕ в Батуми. Для победы в первом туре нужно набрать 50% +1 голос.