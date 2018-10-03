Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке шести министров после массовых протестов

Многотысячный митинг у здания парламента в Ереване собрал премьер-министр страны Никол Пашинян, он же настаивал на увольнении чиновников.

Своих постов лишились министры, являющиеся членами парламентских партий, которые накануне проголосовали за законопроект, затрудняющий проведение досрочных выборов. Их назначения на декабрь добивается премьер-министр Армении Никола Пашинян. Принятые поправки он расценил как «официальное начало контрреволюции», потребовал отставки министров и призвал своих сторонников выйти на акции протеста в центре Еревана. Десятки тысяч людей вышли на улицы города и заблокировали здание парламента. На митинге Пашинян заявил, что, как только указы об освобождении чиновников вступят в силу, он сам подаст в отставку, но продолжит исполнять обязанности премьера. По закону, после этого парламент в течение двух недель должен избрать нового главу правительства, в противном случае назначаются внеочередные парламентские выборы, чего и добивается Пашинян. Сегодня парламент Армении возобновил работу. Три из четырех фракций высказались против проведения голосования в декабре.

Никол Пашинян возглавил правительство Армении в мае после массовых протестов по всей стране, которые продолжались несколько недель. Демонстранты добились отставки премьер-министра Сержа Саргсяна