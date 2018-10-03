Владимир Путин предложил смягчить 282-ю статью УК

После принятия поправок уголовная ответственность за репосты наступит лишь после повторного нарушения.

Изменения, касающиеся 282-й статьи, «будут иметь обратную силу» и распространяться на ранее возбужденные уголовные дела. Что касается уже вынесенных приговоров, то они должны быть пересмотрены. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и конституционному законодательству Павел Крашенинников. Он уточнил, что речь идет о так называемых делах «за лайки».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что пока не знает, будет ли объявлена амнистия после принятия поправок. При этом представитель Кремля признал, что статья была составлена так, что под нее попадали люди, не отдававшие себе отчета в нарушении закона.

Глава Совета по правам человека Михаил Федотов назвал инициативу Путина «очень своевременной», но добавил, что изменение антиэкстремистского законодательства не должно на этом остановиться.

По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, внесенные президентом поправки будут рассмотрены на ближайшем Совете Думы 8 октября.