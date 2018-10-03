Мосгорсуд признал законным административный арест Навального за организацию несанкционированного митинга 9 сентября

Мосгорсуд признал законным административный арест Алексея Навального за организацию несанкционированного митинга 9 сентября. Таким образом, решение суда в первой инстанции вступило в силу. Срок ареста Навального исчисляется с момента его повторного задержания 24 сентября, — сообщает Интерфакс.