Мосгорсуд признал законным административный арест Навального за организацию несанкционированного митинга 9 сентября
Мосгорсуд признал законным административный арест Алексея Навального за организацию несанкционированного митинга 9 сентября. Таким образом, решение суда в первой инстанции вступило в силу. Срок ареста Навального исчисляется с момента его повторного задержания 24 сентября, — сообщает Интерфакс.
Комментарии1
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