Министерство финансов, Минэкономики и ЦБ подготовили предложение по снижению зависимости экономики страны от доллара
Министерство финансов, Минэкономики и ЦБ подготовили предложение по снижению зависимости экономики страны от доллара, — сообщил министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, это стимулирующие меры, которые делают подобные операции более эффективными и удобными для компании. Орешкин добавил, что процесс уже запущен с Китаем и другими странами.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya_tsikina_22 03 октября 2018 | 14:44
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk
gordy 03 октября 2018 | 14:48
"Министерство финансов, Минэкономики и ЦБ подготовили предложение по снижению зависимости экономики страны от доллара"
Деревянный рубль покроют лаком?
us101 03 октября 2018 | 14:44
Странно, в основном санкции выставляет Евросоюз, а говорят о долларе... Сильна Моська, сильна чертовка... или чертовец... с сегодняшними ориентациями в Кремле xpeн разберёшь....
eniro 03 октября 2018 | 15:06
us101: Дедолларизация экономики-это круто. Интересно, как назовут последующее "избавление отечественной экономики от евро"? Деевреизация?
seryj_wolk 03 октября 2018 | 15:07
us101: Независимыми от этого мероприятия рфики не станут. Будут зависеть от юаня, евро или тугрика. Все равно будут менять полученную валюту через доллар или евро. В результате на курсовой разнице еще и потеряют. А доллар от этих рфских ужимок и прыжков даже не поморщится.
perectukin 03 октября 2018 | 14:50
Не понял, почему какой то Орешкин ???
Разве не великий солнцеподобный гарант это решил ?
Куда бы Россия делась, если б не Путин .
Правда где он сам - самый богатый человек в мире , долларовый триллионер прячет свои богатства, почему он не конвертирует их в рубли ?
art_ 03 октября 2018 | 14:51
при этом закупки валюты минфином не уменьшаются, а растут, просто идиоты...