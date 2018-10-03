Министерство финансов, Минэкономики и ЦБ подготовили предложение по снижению зависимости экономики страны от доллара, — сообщил министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, это стимулирующие меры, которые делают подобные операции более эффективными и удобными для компании. Орешкин добавил, что процесс уже запущен с Китаем и другими странами.