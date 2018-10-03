Замминистра по делам Кавказа Михаил Развозжаев назначен исполняющим обязанности главы Хакасии

Президент Путин предложил Развожаеву возглавить республику в течение месяца, чтобы взять ситуацию под контроль и помочь провести чистые и открытые выборы. Президент пообещал после этого вернуть Развожаева в Москву.



Напомним, на выборах исполняющий обязанности главы Хакасии Виктор Зимин проиграл кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. 23 сентября должен был состояться второй тур, но его перенесли на 7 октября из-за того, что Зимин снял свою кандидатуру. Сегодня избирательная комиссия республики приняла техническое решение отменить выборы 7 октября из-за того, что с выборов снялся кандидат от Справедливой России Андрей Филягин. По предварительным данным, теперь второй тур может быть назначен на 21 октября, — сообщает ТАСС.