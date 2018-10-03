Сотрудники ФСБ и Следственного комитета проводят обыски в екатеринбургском управлении МВД
По данным Новой газеты, силовиков интересует деятельность начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Эдуарда Воронина. В чем его подозревают – пока неизвестно. В пресс-службах СК и ФСБ комментариев пока не дают.
Комментарии5
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tv_victim 03 октября 2018 | 14:41
"Волки от испуга
Скушали друг друга"...
К. Чуковский. . "Тараканище".
novyrusich 03 октября 2018 | 14:57
tv_victim: ак правильно сказал классик: Что охраняешь, то и имеешь.
Борец с экономическими преступлениями как бы охраняет деньги, чужие, поэтому должен иметь много своих.
Молодец.
luger_max_otto 03 октября 2018 | 15:03
Два паука в одной банке не уживаются. Вот и посмотрим, кто кого сборет.
yulya_tsikina_22 03 октября 2018 | 14:45
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gvs 03 октября 2018 | 14:54
А когда обратное сообщение услышим, что сотрудники МВД проводят шмон на Лубянке? ))))