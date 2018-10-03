Верховный суд России смягчил приговор бывшему полковнику Следственного комитета Александру Ламонову

Из приговора исключили штраф в 32,5 миллиона рублей, — сообщает Интерфакс. Ламонова и еще нескольких высокопоставленных сотрудников СК обвинили в получении взятки от криминального авторитета. Ламонов приговорен к 5 годам колонии строгого режима. Подсудимый полностью признал вину.