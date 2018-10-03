Верховный суд России смягчил приговор бывшему полковнику Следственного комитета Александру Ламонову
Из приговора исключили штраф в 32,5 миллиона рублей, — сообщает Интерфакс. Ламонова и еще нескольких высокопоставленных сотрудников СК обвинили в получении взятки от криминального авторитета. Ламонов приговорен к 5 годам колонии строгого режима. Подсудимый полностью признал вину.
Комментарии2
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perectukin 03 октября 2018 | 14:41
Ну может же когда захочет !
А то все из себя девочку строил, нет ничего, не брал ...
Пару уколов и все - признался как миленький , еще и местечко указал, где припрятал,
У следаков ФСБ сегодня праздник - по мерседесу покупают.
yulya_tsikina_22 03 октября 2018 | 14:45
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