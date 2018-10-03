Президиум ВС РФ признал незаконными все решения о продлении ареста Акименкову с августа 2012 по декабрь 2013
Президиум Верховного суда России признал незаконными все решения о продлении ареста фигуранту «болотного дела» Владимиру Акименкову, вынесенные с августа 2012-ого года по декабрь 2013-го, — сообщает Коммерсант. 26-летний активист Левого фронта был задержан 6 мая 2012-ого года. Акименков находился в СИЗО полтора года. Неправомерным продление срока содержания под стражей считают и в Европейском суде по правам человека. ЕСПЧ постановил, что Россия обязана выплатить Акименкову 10 тысяч евро.
Комментарии3
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alshatrs 03 октября 2018 | 14:53
а теперь кто понесёт наказание за противоправные действия?
astet 03 октября 2018 | 15:01
alshatrs: президиум ВС,
самого независимого в мире,
внезапно торкнуло? ;)))
Что случилось?
Наркота закончилась?
Или, может, был звонок из Кремля? ;)))