Президиум ВС РФ признал незаконными все решения о продлении ареста Акименкову с августа 2012 по декабрь 2013

Президиум Верховного суда России признал незаконными все решения о продлении ареста фигуранту «болотного дела» Владимиру Акименкову, вынесенные с августа 2012-ого года по декабрь 2013-го, — сообщает Коммерсант. 26-летний активист Левого фронта был задержан 6 мая 2012-ого года. Акименков находился в СИЗО полтора года. Неправомерным продление срока содержания под стражей считают и в Европейском суде по правам человека. ЕСПЧ постановил, что Россия обязана выплатить Акименкову 10 тысяч евро.