Уголовные дела об экстремизме в интернете будет переквалифицированы на административные или прекращены
Уголовные дела об экстремизме в интернете будет переквалифицированы на административные или прекращены, — заявил телеканалу Дождь председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, законопроект, внесенный президентом, может быть принят до конца осенней сессии. Согласно поправкам, уголовная ответственность по части первой статьи 282 будет наступать только в случае повторного нарушения, совершенного в течение года. В Кремле говорят, что смягчение статьи об экстремизме «исправит проявления маразма».
Комментарии5
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yulya_tsikina26 03 октября 2018 | 14:33
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yralez 03 октября 2018 | 14:37
Людоед наелся ?
Нет, просто денег надо вытрясти с людей больше.
beregov_net 03 октября 2018 | 14:45
Маразм просто переходит из острой формы в хроническую , административная ответственность за лайки остаётся , это всё равно что привлекать людей за анекдоты
not_to_not 03 октября 2018 | 14:58
Позорные статьи 280 и 148 УК - свидетельства тоталитарного государства.
allasc 03 октября 2018 | 15:06
я удалил аккаунты вконтакте и одноклассниках :) и знаете я туда невернусь, в фейсбуке гораздо уютнее