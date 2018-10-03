Уголовные дела об экстремизме в интернете будет переквалифицированы на административные или прекращены, — заявил телеканалу Дождь председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, законопроект, внесенный президентом, может быть принят до конца осенней сессии. Согласно поправкам, уголовная ответственность по части первой статьи 282 будет наступать только в случае повторного нарушения, совершенного в течение года. В Кремле говорят, что смягчение статьи об экстремизме «исправит проявления маразма».