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14:30, 03 октября 2018

Сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с человеком, угрожающим суицидом у стен Кремля

отрудники правоохранительных органов ведут переговоры с мужчиной, угрожающим совершить самоубийство на  Васильевском спуске в  Москве, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«Мужчина на  автомобиле «Мерседес-Гелендваген» пытался проехать под «кирпич» на Красную площадь, требует встречи с руководством страны и угрожает покончить с собой»,— сказал собеседник агентства.

По  его словам, сотрудники правоохранительных органов ведут с  ним переговоры.

Как передает корреспондент «Интерфакса», территория Васильевского спуска оцеплена полицией. Автомобиль, в  котором, предположительно, находится мужчина, стоит около храма Василия Блаженного. С ним ведут переговоры люди в штатском.

Комментарии

18

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yulya_tsikina26 03 октября 2018 | 14:33

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johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 14:34

yulya_tsikina26: а вы Суицидом ГДЕ угрожаете????

astet 03 октября 2018 | 14:38

johnbmw: ну что Вы!
Не суицидом,
только венерическими болезнями.

gordy 03 октября 2018 | 14:46

«Мужчина на автомобиле «Мерседес-Гелендваген» пытался проехать под «кирпич» на Красную площадь, требует встречи с руководством страны и угрожает покончить с собой»

Вот уже и люди на Геликах начали с ума сходить?

luger_max_otto 03 октября 2018 | 15:00

Ну судя по чиновникам и их отпрыскам- не "начали". Вообще же любопытно.

vezdehod 03 октября 2018 | 14:39

Дайте человеку спокойно покинуть этот бренный свет - ведь на людях и смепть красна.

harra 03 октября 2018 | 15:01

johnbmw: johnbmw: johnbmw: А админ эха в доле походу... ибо по IP религия банить не позволяет )))

x_signal 03 октября 2018 | 15:05

Редакторы сайта, ау! Когда с этими порно-ботами разберётесь?

johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 14:34

Психи, конечно, Всегда и Везде могут найтись ... НО - некоторые системы весьма Способствуют их массовому появлению ....

trippel 03 октября 2018 | 14:34

Михаливаныч?

johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 14:36

trippel: полагаете - пошёл в Народ!!?!?!?!?! ;-))))

aleks50 Алексей Клубников 03 октября 2018 | 14:36

Смелый лидер портянок храбро прячется за кремлёвским частоколом от человека.

tv_victim 03 октября 2018 | 15:01

aleks50: Думаю, уже эвакуировали, если даже и был там.... Где-нибудь в глубоком бункере от храбрости дрожит....

vasya_von_smetankin 03 октября 2018 | 14:40

Это провокация НАТО с целью расстроить Владимира Владимировича, 100%.

(комментарий скрыт)

alshatrs 03 октября 2018 | 14:49

Когда человеку нечего терять он пойдёт на всё. Это вам инициировавшим и принявшим закон повышающий пенсионный возраст. Ps: и это ещё цветочки

ulagai 03 октября 2018 | 14:57

Направьте к нему"Удмурта",и чувак спасен.

x_signal 03 октября 2018 | 14:58

Прогоревший из-за кризиса бизнесмен, которого кошмарят коллекторы, скорее всего.

harra 03 октября 2018 | 14:59

А в гелике то полторы-пару тонн тротила то заховать можно....))) Пойду схожу посмотрю... че там... Просто дождик щас в мск...

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