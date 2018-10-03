Сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с человеком, угрожающим суицидом у стен Кремля
«Мужчина на автомобиле «Мерседес-Гелендваген» пытался проехать под «кирпич» на Красную площадь, требует встречи с руководством страны и угрожает покончить с собой»,— сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники правоохранительных органов ведут с ним переговоры.
Как передает корреспондент «Интерфакса», территория Васильевского спуска оцеплена полицией. Автомобиль, в котором, предположительно, находится мужчина, стоит около храма Василия Блаженного. С ним ведут переговоры люди в штатском.
Комментарии18
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yulya_tsikina26 03 октября 2018 | 14:33
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johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 14:34
yulya_tsikina26: а вы Суицидом ГДЕ угрожаете????
astet 03 октября 2018 | 14:38
johnbmw: ну что Вы!
Не суицидом,
только венерическими болезнями.
gordy 03 октября 2018 | 14:46
«Мужчина на автомобиле «Мерседес-Гелендваген» пытался проехать под «кирпич» на Красную площадь, требует встречи с руководством страны и угрожает покончить с собой»
Вот уже и люди на Геликах начали с ума сходить?
luger_max_otto 03 октября 2018 | 15:00
Ну судя по чиновникам и их отпрыскам- не "начали". Вообще же любопытно.
vezdehod 03 октября 2018 | 14:39
Дайте человеку спокойно покинуть этот бренный свет - ведь на людях и смепть красна.
harra 03 октября 2018 | 15:01
johnbmw: johnbmw: johnbmw: А админ эха в доле походу... ибо по IP религия банить не позволяет )))
x_signal 03 октября 2018 | 15:05
Редакторы сайта, ау! Когда с этими порно-ботами разберётесь?
johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 14:34
Психи, конечно, Всегда и Везде могут найтись ... НО - некоторые системы весьма Способствуют их массовому появлению ....
trippel 03 октября 2018 | 14:34
Михаливаныч?
johnbmw Евгений Большаков 03 октября 2018 | 14:36
trippel: полагаете - пошёл в Народ!!?!?!?!?! ;-))))
aleks50 Алексей Клубников 03 октября 2018 | 14:36
Смелый лидер портянок храбро прячется за кремлёвским частоколом от человека.
tv_victim 03 октября 2018 | 15:01
aleks50: Думаю, уже эвакуировали, если даже и был там.... Где-нибудь в глубоком бункере от храбрости дрожит....
vasya_von_smetankin 03 октября 2018 | 14:40
Это провокация НАТО с целью расстроить Владимира Владимировича, 100%.
alshatrs 03 октября 2018 | 14:49
Когда человеку нечего терять он пойдёт на всё. Это вам инициировавшим и принявшим закон повышающий пенсионный возраст. Ps: и это ещё цветочки
ulagai 03 октября 2018 | 14:57
Направьте к нему"Удмурта",и чувак спасен.
x_signal 03 октября 2018 | 14:58
Прогоревший из-за кризиса бизнесмен, которого кошмарят коллекторы, скорее всего.
harra 03 октября 2018 | 14:59
А в гелике то полторы-пару тонн тротила то заховать можно....))) Пойду схожу посмотрю... че там... Просто дождик щас в мск...