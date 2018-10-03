Сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с человеком, угрожающим суицидом у стен Кремля

отрудники правоохранительных органов ведут переговоры с мужчиной, угрожающим совершить самоубийство на Васильевском спуске в Москве, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«Мужчина на автомобиле «Мерседес-Гелендваген» пытался проехать под «кирпич» на Красную площадь, требует встречи с руководством страны и угрожает покончить с собой»,— сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов ведут с ним переговоры.

Как передает корреспондент «Интерфакса», территория Васильевского спуска оцеплена полицией. Автомобиль, в котором, предположительно, находится мужчина, стоит около храма Василия Блаженного. С ним ведут переговоры люди в штатском.