Матч Лиги Чемпионов между ЦСКА и Реалом вернул в Россию ощущение чемпионата мира

Заполненные Лужники и всеобщие восторги от победы над испанцами – это все о вчерашнем матче между ЦСКА и Реалом. В Москву не приехали четыре ведущих игрока Королевского клуба – Иско, Рамос, Марсело и Бэйл, но свой гол армейцы забили не без помощи двух чемпионов мира. Тони Кроос отдал неосмотрительную передачу, которую перехватил Никола Влашич и, обыграв Рафаэля Варана забил в ворота голкипера сборной Венесуэлы Кейлора Наваса. Так что звезд в форме Реало хватало и без этой четверки. Оставшиеся не смогли забить Игорю Акинфееву ни одного мяча и вратарь, который объявил о завершении карьеры в сборной сыграл очередной матч на ноль, правда в концовке поспорил с судьей и тот совершенно неожиданно показал ему сперва желтую, а потом красную карточку. После победы ЦСКА возглавил свою группу с четырьмя очками.

Сегодня матч второго тура Лиги Чемпионов сыграет московский Локомотив, который принимает на своем поле немецкий Шальке-04.