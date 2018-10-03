Матч Лиги Чемпионов между ЦСКА и Реалом вернул в Россию ощущение чемпионата мира
Заполненные Лужники и всеобщие восторги от победы над испанцами – это все о вчерашнем матче между ЦСКА и Реалом. В Москву не приехали четыре ведущих игрока Королевского клуба – Иско, Рамос, Марсело и Бэйл, но свой гол армейцы забили не без помощи двух чемпионов мира. Тони Кроос отдал неосмотрительную передачу, которую перехватил Никола Влашич и, обыграв Рафаэля Варана забил в ворота голкипера сборной Венесуэлы Кейлора Наваса. Так что звезд в форме Реало хватало и без этой четверки. Оставшиеся не смогли забить Игорю Акинфееву ни одного мяча и вратарь, который объявил о завершении карьеры в сборной сыграл очередной матч на ноль, правда в концовке поспорил с судьей и тот совершенно неожиданно показал ему сперва желтую, а потом красную карточку. После победы ЦСКА возглавил свою группу с четырьмя очками.
Сегодня матч второго тура Лиги Чемпионов сыграет московский Локомотив, который принимает на своем поле немецкий Шальке-04.
Комментарии7
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glotov 03 октября 2018 | 14:16
Ну не плакать же . Поогорчаться успеем. А сейчас, какая ни есть - победа. Над топовым европейским клубом .
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astet 03 октября 2018 | 14:34
glotov: все огорчения впереди.
tcheslav 03 октября 2018 | 14:21
Никогда не болел за ЦСКА в нашей Премьер лиге, но они молодцы, особая уважуха Гончаренко. !
igorek83 03 октября 2018 | 14:23
ЦСКА давно показывает остальным клубам как из минимума возможностей выжить максимум результата.
alexisgross_082018 03 октября 2018 | 14:33
Самое главное - Гарик наконец то прервал свою дырявую серию в Еврокубках ;))