Лауреатами Нобелевской премии по химии стали двое американских ученых и британец

Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Уинтер отмечены за исследования в области направленной эволюции различных белков и пептидов. Это необходимо для создания множества веществ – от биотоплива до лекарств. Метод направленной эволюции позволяет за счет мутаций получать белки с конкретными свойствами под конкретные задачи.