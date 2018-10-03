Лауреатами Нобелевской премии по химии стали двое американских ученых и британец
Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Уинтер отмечены за исследования в области направленной эволюции различных белков и пептидов. Это необходимо для создания множества веществ – от биотоплива до лекарств. Метод направленной эволюции позволяет за счет мутаций получать белки с конкретными свойствами под конкретные задачи.
Комментарии1
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yulya_tsikina25 03 октября 2018 | 14:24
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