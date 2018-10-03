В Минобороны США и в Белый дом были направлены конверты, в которых, по предварительным данным, содержался мощный яд
В Министерство обороны США и в Белый дом были направлены подозрительные почтовые конверты, в которых, по предварительным данным, содержался мощный яд растительного происхождения – рицин.
Министерство обороны США объявило во вторник о введении карантина в почтовом отделении Пентагона, сообщает сайт Голоса Америки, уточняя при этом, что в ведомстве отказались от дальнейших комментариев. Из неназванных источников журналистам Рейтер стало известно, что, скорее всего, речь идет о рицине, который чаще всего используется террористами в качестве химического оружия. Согласно тем же данным, еще один конверт, предназначавшийся для главы Белого дома, был перехвачен прежде, чем он был туда доставлен. Смерть после вдыхания небольшого количества паров яда наступает в течение полутора-трех суток, пишет сайт радиостанции.
Издание Verge отмечает, что «популярность» рицина объясняется тем, что его легко обнаружить в достаточных объемах в природе, в частности, он содержится в касторовых бобах или клещевине. Отравление может наступить в результате вдыхания изготовленного из них порошка при открытии почтового конверта, после употребления яда внутрь или после внутримышечной инъекции: именно так, в результате «укола зонтиком» в центре Лондона сорок лет назад был убит болгарский диссидент Георгий Марков, напоминает издание.
Рицин особо опасен тем, что против него пока не существует антидота. Попытка отравления этим ядовитым веществом в разные годы предпринималась также и в отношении других политиков, в частности, президентов США Джорджа Буша и Барака Обамы.
Комментарии11
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andreyoo 03 октября 2018 | 14:10
Боширову визу не дают. А работу работать надо.
gvs 03 октября 2018 | 14:18
andreyoo: У него оплата сдельная: 10 скрипалей - уже рубль ))))
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eniro 03 октября 2018 | 14:36
gvs: Зато он уже сейчас мог бы, как и Путин, смело утверждать, что даже не догадывается, когда, какая и будет ли у него пенсия!
glotov 03 октября 2018 | 14:18
Шерше ля Мэй.
old_skull 03 октября 2018 | 14:18
Обратный адрес-адрес ГРУ,я надеюсь?)))
andre_klimov 03 октября 2018 | 14:24
old_skull:
Не, скорее - ближневосточные корни. Рицин - традиционный яд для Месопотамии и восточнее. Это для Европы он был "диковинкой", поэтому и убийство Маркова не сразу раскрыли.
luger_max_otto 03 октября 2018 | 14:31
А то и Лубянка.
perectukin 03 октября 2018 | 14:22
Наконец то по просьбам трудящихся придумали Новичек в таблетках и порошках.
А Нобелевскую опять не присудили , русофобы проклятые !
sklar39 03 октября 2018 | 14:30
Специалисты по спортивному питанию свои услуги предлагали?
perestarok 03 октября 2018 | 14:39
"В Минобороны США и в Белый дом были направлены конверты, в которых, по предварительным данным, содержался мощный яд"
Шойгу прислал последнее предупреждение.