Мосгорсуд рассматривает жалобу на административный арест оппозиционера Алексея Навального
Мосгорсуд в эти минуты рассматривает жалобу на административный арест оппозиционера Алексея Навального. Ему дали 20 суток по обвинению в организации несогласованной акции 9 сентября в центре Москвы.
Рассмотрение жалобы началось с препирательств Навального с одним из полицейских. Сотрудник правоохранительных органов запретил оппозиционеру пить чай, переданный ему одним из сторонников, что вызвало негодование политика. В ходе заседания защита Навального ходатайствовала о вызове свидетелей, а также просила признать незаконным отказ мэрии согласовать акцию 9 сентября против пенсионной реформы. И если это требование будет рассмотрено при вынесении решения по жалобе, то в вызове свидетелей было отказано. Затем Навальный заявил, что выдвинутые против него обвинения абсурдны, а их цель – возбуждение сфабрикованного уголовного дела.
Адвокаты Навального также настаивали, что оппозиционер только призывал выходить на акцию 9 сентября, но не являлся его организатором.
Навальный был арестован на 20 суток 24 сентября – в день выхода из спецприемника после ареста по обвинению в организации акции 28 января.
Комментарии5
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romashka__ 03 октября 2018 | 14:42
yulya_tsikina25: ты идиот.
romashka__ 03 октября 2018 | 15:03
Все аресты Алексея Навального НЕ ЗАКОННЫ.
Навального поддерживают люди.
Повышение пенсионного возраста объявлено во время ЧМФ, когда люди буквально посходили с ума от футбола. Здравомыслящих людей в России нвмного меньше, чем зомбированных зомбоящиком и Крымнашим. Люди не понимают,что деньги на зарплаты и пенсии идут на войну в Украине, в Сирии, в ЦАР, на подачки Белоруссии, Сербии и другим странам в обмен на поддержку.