Мосгорсуд рассматривает жалобу на административный арест оппозиционера Алексея Навального

Мосгорсуд в эти минуты рассматривает жалобу на административный арест оппозиционера Алексея Навального. Ему дали 20 суток по обвинению в организации несогласованной акции 9 сентября в центре Москвы.

Рассмотрение жалобы началось с препирательств Навального с одним из полицейских. Сотрудник правоохранительных органов запретил оппозиционеру пить чай, переданный ему одним из сторонников, что вызвало негодование политика. В ходе заседания защита Навального ходатайствовала о вызове свидетелей, а также просила признать незаконным отказ мэрии согласовать акцию 9 сентября против пенсионной реформы. И если это требование будет рассмотрено при вынесении решения по жалобе, то в вызове свидетелей было отказано. Затем Навальный заявил, что выдвинутые против него обвинения абсурдны, а их цель – возбуждение сфабрикованного уголовного дела.

Адвокаты Навального также настаивали, что оппозиционер только призывал выходить на акцию 9 сентября, но не являлся его организатором.

Навальный был арестован на 20 суток 24 сентября – в день выхода из спецприемника после ареста по обвинению в организации акции 28 января.