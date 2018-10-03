Владимир Путин назначил Михаила Развозжаева исполняющим обязанности главы Хакасии

По словам президента, он предлагает ему работать в этой должности всего месяц.

До сих пор Развозжаев работал на посту замминистра по делам Северного Кавказа. В Центризбиркоме уже сказали, что его временное назначение на должность главы Хакасии не повлияет на сроки проведения выборов. Предполагается, что в них принял участие коммунист Валентин Коновалов, а также представитель «Партии Роста» Александр Мяхар.

В Кремле в течение последнего времени проходили переговоры по кандидатуре на должность руководителя. Об этом пишет газета РБК.