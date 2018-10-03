Владимир Путин назначил Михаила Развозжаева исполняющим обязанности главы Хакасии
По словам президента, он предлагает ему работать в этой должности всего месяц.
До сих пор Развозжаев работал на посту замминистра по делам Северного Кавказа. В Центризбиркоме уже сказали, что его временное назначение на должность главы Хакасии не повлияет на сроки проведения выборов. Предполагается, что в них принял участие коммунист Валентин Коновалов, а также представитель «Партии Роста» Александр Мяхар.
В Кремле в течение последнего времени проходили переговоры по кандидатуре на должность руководителя. Об этом пишет газета РБК.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya_tsikina25 03 октября 2018 | 14:10
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk
luger_max_otto 03 октября 2018 | 14:12
Прямо Галич :)
Облака плывут, облака,
Не спеша плывут как в кино.
А я цыпленка ем табака,
Я коньячку принял полкило.
Облака плывут в Абакан,
Не спеша плывут облака...
Им тепло небось, облакам,
А я продрог насквозь, на века!
lion64__2 03 октября 2018 | 14:22
Один месяц на должности, а потом в Акатуй повезут.