Владимир Путин внёс в Госдуму проект закона о частичном смягчении статьи об экстремизме

По ней судят, в том числе, за репосты в соцсетях.

Написал не то сообщение, разместил фотографию или сделал репост – сразу стал фигурантом уголовного дела об экстремизме. Такую ситуацию президент предложил изменить. И не привлекать к уголовной ответственности за однократные действия, которые серьёзно не угрожают безопасности страны. За первое нарушение предлагается наказывать в лучшем случае штрафом до 20ти тысяч рублей, в худшем можно будет получить 15 суток. А уголовная ответственность наступит в случае повторного деяния в течение года, которое сочтут экстремистским, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Изменения президент предложил внести в 282ю статью, а также кодекс об административных правонарушениях. Эту статью УК в нынешнем варианте в последнее время критикуют многие: от депутатов Госдумы до уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой и Совета по правам человека при президенте. В этом году резко выросло число уголовных дел, возбуждённых за экстремизм в интернете. С января по июнь в России их возбудили почти 600, такую цифру недавно привёл представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев также заявлял, что число уголовных дел об экстремизме, которые возбуждают за репосты, выросло примерно в пять раз. И сейчас их уже сотни.

Госдума рассмотрит президентский законопроект и примет его до конца осенней сессии, пообещал глава комитета по законодательству Павел Крашенинников. Агентству ТАСС он сообщил, что после этого уголовные дела за репосты должны быть прекращены, а приговоры пересмотрены.

В Кремле пока не знают, будет ли объявлена амнистия в отношении осужденных за проявление ненависти или вражды, но при этом частичная декриминализация 282 статьи, безусловно, должна исправить недостатки существующей системы, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Предложения президента, безусловно, правильные, — считает депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Своевременной инициативу Владимира Путина сегодня назвали и другие депутаты Госдумы, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и Президентский совет по правам человека.