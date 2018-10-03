В отношении должностных лиц туроператора Натали Турс возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Это стало итогом прокурорских проверок о нарушении прав клиентов компании. Более 5 тысяч человек заплатили свыше миллиона рублей за туристические условия, которые не были оказаны.
Накануне Ингосстрах – финансовый гарант компании, работавших под маркой Натали Турс, завершил прием документов от пострадавших. 19 тысяч клиентов требуют компенсации на миллиард рублей, — сообщает РБК.
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