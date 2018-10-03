Правительство России работает над планом по снижению зависимости экономики страны от доллара

Впрочем, полностью отказываться от американской валюты никто не собирается. Запреты на хождение доллара и других ограничений не будет, — сообщили в пресс-службе. Главный упор будет сделан на создание возможностей для расчета в национальных валютах, — утверждают информированные источники. По данным издания Белл, через одну-две недели план должен утвердить премьер Медведев.