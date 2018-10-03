Нобелевская премия по химии в этом году присуждена трем ученым: американцам Фрэнсис Арнольд, Джорджу Смиту и британцу Грегори Уинтеру за исследования в области направленной эволюции различных белков и пептидов. Как отметили в Нобелевском комитете, премия присуждена за революцию, которая совершена благодаря эволюции.

Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 9 миллионов шведских крон. Это 1 миллион долларов США.