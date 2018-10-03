Совет Федерации одобрил закон о поэтапном повышении пенсионного возраста
Совет Федерации одобрил закон о поэтапном повышении пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Одновременно сенаторы проголосовали за введение уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста. Работодателям грозит крупный штраф или общественные работы.
Комментарии1
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antiboh 03 октября 2018 | 13:37
а кто-то сомневался?