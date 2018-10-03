Уголовные дела за репосты будут закрыты после декриминализации статьи 282, — сказал ТАСС глава комитета Госдумы по госстроительству и конституционному законодательству Павел Крашенинников. По его словам, закон будет иметь обратную силу – это значит, что все т.н. уголовные дела за лайки и репосты должны быть закрыты, а приговоры пересмотрены.

Президент Путин предложил смягчить статью об экстремизме. Поправки предусматривают, что уголовная ответственность будет наступать только в случае повторного нарушения в течение года. Соответствующий законопроект будет рассматриваться на заседании совета Думы 8 октября.

Ранее Верховный суд разъяснил, что не считает экстремистский пост в социальной сети преступлением, если он не несет опасности для общества. Судей призвали доказывать умысел в каждом случае. По данным судебного департамента Верховного суда, в России в прошлом году по части первой статьи 282 были осуждены 460 человек.

Ранее Генпрокуратура разъяснила, что в России нет ни одного уголовного дела, возбужденного за лайки в интернете. В ведомстве призывают разделять понятия «лайк» и «репост».

В Кремле говорят, что смягчение статьи об экстремизме «исправит проявления маразма». В то же время пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пока неизвестно, будет ли объявлена амнистия в отношении осужденных по 282 статье.



Предложение президента Владимира Путин смягчить уголовную ответственность за экстремизм в сети объясняется «несовершенством формулировок» соответствующего закона. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«Это вызвано тем, что закон был составлен таким образом, что зачастую граждане это делали без злого умысла и сами не отдавали себе в этом отчет», — сказал Д.Песков.

Он напомнил, что ранее депутат Сергей Шаргунов «обратился с предложением о пересмотре практики применения» закона.