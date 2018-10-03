Уголовные дела за репосты будут закрыты после декриминализации статьи 282
Уголовные дела за репосты будут закрыты после декриминализации статьи 282, — сказал ТАСС глава комитета Госдумы по госстроительству и конституционному законодательству Павел Крашенинников. По его словам, закон будет иметь обратную силу – это значит, что все т.н. уголовные дела за лайки и репосты должны быть закрыты, а приговоры пересмотрены.
Президент Путин предложил смягчить статью об экстремизме. Поправки предусматривают, что уголовная ответственность будет наступать только в случае повторного нарушения в течение года. Соответствующий законопроект будет рассматриваться на заседании совета Думы 8 октября.
Ранее Верховный суд разъяснил, что не считает экстремистский пост в социальной сети преступлением, если он не несет опасности для общества. Судей призвали доказывать умысел в каждом случае. По данным судебного департамента Верховного суда, в России в прошлом году по части первой статьи 282 были осуждены 460 человек.
Ранее Генпрокуратура разъяснила, что в России нет ни одного уголовного дела, возбужденного за лайки в интернете. В ведомстве призывают разделять понятия «лайк» и «репост».
В Кремле говорят, что смягчение статьи об экстремизме «исправит проявления маразма». В то же время пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пока неизвестно, будет ли объявлена амнистия в отношении осужденных по 282 статье.
Предложение президента Владимира Путин смягчить уголовную ответственность за экстремизм в сети объясняется «несовершенством формулировок» соответствующего закона. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, передает радиостанция «Эхо Москвы».
«Это вызвано тем, что закон был составлен таким образом, что зачастую граждане это делали без злого умысла и сами не отдавали себе в этом отчет», — сказал Д.Песков.
Он напомнил, что ранее депутат Сергей Шаргунов «обратился с предложением о пересмотре практики применения» закона.
Комментарии3
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fedor57 03 октября 2018 | 13:33
Это так называемое смягчение вообще ни о чем. Там статья декриминализуется, если деяние было совершено однократно в течении года. Ну для ментов это не проблема, найдут два каких нибудь ваших поста в интернете (причем они могут быть написаны много лет назад), за один припаяют административку, за второй уголовку. Т.к. пока статья 282 имеет размытые формулировки подогнать под них при желании можно любой пост.
ajsenev 03 октября 2018 | 13:37
Какое благородство! Только о благе и спокойствии народа пекутся! А когда принимали, о чем думали в думе?
sensei54 03 октября 2018 | 13:38
К вечеру грохот от пропагандистских барабанов будет нестерпим.
А по сути - чушь собачья.
Вот когда выпустит всех политзаключённых, тогда и поговорим.