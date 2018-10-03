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13:03, 03 октября 2018

В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300

Государственные телеканалы показали, как разгружают самолеты на авиабазе Хмеймим. Москва передает Дамаску около 50 единиц техники.

Российские военные уже начали знакомить своих сирийских коллег с оборудованием. – рассказал министр обороны Сергей Шойгу

Поставки С-300 объясняются необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20 в Сирии. Напомню, — он был сбит сирийскими силами ПВО, однако Россия обвинила в этом Израиль.

Комментарии

20

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yulya_tsikina24 03 октября 2018 | 13:10

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lager23 03 октября 2018 | 13:12

своими ложью и демагогией Путин загнал себя в такую ловушку, что отказ даже от наиболее одиозных и контрпродуктивных проявлений его агрессивной политики будет восприниматься и ближайшим окружением и страной в целом как его личное поражение.

patrikk_2 03 октября 2018 | 13:13

Москва передает Дамаску около 50 единиц техники...

Пятьдесят С-300 - это пятьдесят белых цинковых саванов.

dorin1987 03 октября 2018 | 13:17

_: К сожалению... Ждем очередной ИЛ...

pyco_mypucmo 03 октября 2018 | 13:19

dorin1987: должОн плешивый наскрести себе на хребёт. Хотя ему-то пофиг, ну заготовит опять русского мяса - не впервой.

alexisgross_082018 03 октября 2018 | 13:31

patrikk_2: Не, ты не просто тупой ватник, ты супер тупой супер ватник ;)) %0 С-300 на все Расеюшку не наберется ;)) Чудик - ты реально находишься на уровне не ниже плинтуса, а ниже основания фундамента ;))

antiboh 03 октября 2018 | 13:33

patrikk_2: пятьдесят С-300 в России-то не наберётся. Передали четыре установки,а техники ,в общем ,49 единиц

zor 03 октября 2018 | 13:33

У израильских военых самолетов нет проблем обойти С-300,проблема обойти С-300 есть у всех гражданских самолетов в радиусе 300 км.
Что такое граната в руке обезьяны мы знаем.Но когда одна обезьяна передает гранату другой обязьяне,а та этой гранатой подрывает летающий банан первой обезьяны,а в ответ первая обезьяна дает второй обезьяне более современную гранату,способную уничтожить все что летает вокруг ,то у меня большие сомнения в том ,что эти обезьяны -человекообразные обезьяны ,да и вообще приматы.



Один с-200 это 15 цинковых саванов.
patrikk_2:

pedrobutylkovich 03 октября 2018 | 13:38

zor: У израильских военых самолетов нет проблем обойти С-300
___________
А кроме уховского хомячья ещё кто-нибудь это знает?

klukvik 03 октября 2018 | 13:10

С-300 с индексом "Н" (надувные)

unprejudiced 03 октября 2018 | 13:12

Международный суд ООН принял решение, в котором потребовал от США прекратить действие ряда санкций против Ирана. Об этом в среду, 3 октября, сообщает Reuters.

В частности, в решении суда говорится, что США обязаны обеспечить, чтобы введенные санкции не затрагивали гуманитарную помощь и поставки запчастей для гражданской авиации Ирана.

Как сообщается, соответствующее решение было принято судьями единогласно.

Россия победоносно шествует по Сирии, а пендосию в очередной раз публично повозили лицом по навозу, бу га га ))

arye_11 03 октября 2018 | 13:13

Две новости рядом, от 13:03 - Россия поставила в Сирию очередное уёбичное военное железо 60-х годов разработки и Нобелевка опять ушла в два адреса - США и Британия.
Два мира - два Шапира.
Кто-то идет вперед и всех нормальных людей ведет за собой, а кто-то любуется-не налюбуется своим военным топором.

len56 03 октября 2018 | 13:14

Можно подумать,что этот хлам не был завезён в Сирию давно.
Только пользы никакой.
Как от фуражки шойгу.

pedrobutylkovich 03 октября 2018 | 13:19

Старье, надувные, неэффективные... Ну это понятно. А чё хомячье так возбуждено? Вас то каким боком С-300 касаются?

alexisgross_082018 03 октября 2018 | 13:35

pedrobutylkovich: Просто хомяки хотят живыми на Кипр долететь или в ОАЕ, не хочется булькнуть как ансамбль им. Александрова. А ты давай ;))

pedrobutylkovich 03 октября 2018 | 13:36

alexisgross_082018: Еврейские лётчики также думают...

len56 03 октября 2018 | 13:24

Россия развалится после выхода из Сирии.Как СССР после Афгана.
Российской трольчатине придётся искать нового хозяина. Эта дешёвая мерзота будет лизать у любого,кто заплатит....

tremens_delirium 03 октября 2018 | 13:27

len56: ✄  Россия развалится после выхода из Сирии  ✄

Может... и не выходить тогда из Сирии?

andre_klimov 03 октября 2018 | 13:38

tremens_delirium:
Пожалуй- да... После Афгана - рухнул СССР. Но у СССР была задача выйти и прекратить потери - финансовые и репутационные. А тут уже ничего не осталось - Путину терять нечего. Оставайтесь. Для садомазохистов такого уровня Сирия - просто рай. Да и Иран вам не позволит соскочить споводка.

velbkeirf1 03 октября 2018 | 13:25

Однако обвинили в этом\\\\\\\\\\\\\\\
И как-то в пивной мне ребята сказали,
Что очень давно они бога распяли!

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