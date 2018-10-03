Исполняющим обязанности главы Хакасии стал замминистра по делам Северного Кавказа Михаил Развозжаев

Владимир Путин попросил его поработать в регионе в течение месяца, до выборов.

Перед Развозжаевым поставлена задача «взять под контроль ситуацию» в Хакасии, а также помочь провести «чистые и открытые» выборы. Об этом в беседе с новым врио республики рассказал Владимир Путин. После выборов президент пообещал вернуть чиновника в Москву и найти ему применение в федеральных органах. Развозжаев поблагодарил Путина за доверие и подчеркнул, что сделает все от него зависящее, «чтобы этот месяц прошел эффективно». Он также добавил, что приоритетом для него станет работа над бюджетом региона.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Путин назначил Развозжаева на должность врио Хакасии, чтобы избежать последствий «вакуума с руководством», которые могут возникнуть в период входа в зиму. Эта кандидатура была выбрана благодаря большому опыту Развозжаева, а также его знакомству с проблемами Сибири.

В сентябре в Хакасии прошли губернаторские выборы, на которых глава региона Виктор Зимин занял второе место. Победил коммунист Валентин Коновалов, но ему не удалось набрать больше 50 процентов голосов.